Barcellona-Atletico Madrid diretta Coppa del Re: segui la semifinale di ritorno LIVE

BARCELLONA (Spagna) - Dopo aver dominato la gara d'andata, l' Atletico Madrid del Cholo Simeone fa visita al Barcellona di Hansi Flick nella semifinale di ritorno di Coppa del Re . Il 4-0 per i Colchoneros , maturato il 12 febbraio al ' Metropolitano ', ha di fatto indirizzato il discorso qualificazione . Nel calcio, però, tutto è possibile e i Blaugrana , al ' Camp Nou' , hanno abituato tifosi e appassionati a imprese impossibili. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

21:20

17' Ferran Torres vicino al gol

Occasione per il Barcellona su azione di calcio d'angolo: Ferran Torres calcia da posizione ravvicinata, ma la palla finisce a lato di poco.

21:16

13' Primo cambio

Problema per il Barcellona: esce Koundé per un infortunio al polpaccio, entra Balde.

21:14

10' Si gioca solo nella metà campo dell'Atletico

Finora si è giocato quasi esclusivamente nella metà campo dell'Atletico Madrid con il Barcellona che spinge in mondo forsennato.

21:07

4' Grande pressione del Barça

Il Barcellona parte forte per intimorire l'Atletico e cercare subito il gol: al 2' Fermin Lopez ha scheggiato la traversa con un tiro da fuori.

21:03

Fischio d'inizio

È iniziata la partita Barcellona-Atletico Madrid.

20:58

Le squadre stanno entrando in campo

I calciatori di Barcellona e Atletico stanno uscendo dal tunnel degli spogliatori per entrare sul terreno di gioco.

20:50

C'è Umtiti in campo

C'è anche Samuel Umtiti, ex giocatore del Barcellona e del Lecce, sul terreno di gioco del Camp Nou: l'ex nazionale francese è commentatore per Dazn.

20:42

Atletico senza finale da 13 anni

L'Atletico Madrid è vicino a una finale di Coppa del Re che gli manca dal 2013. Il Barcellona, che viene da 13 vittorie consecutive in casa in tutte le competizioni, è detentore del trofeo.

20:27

Le panchine delle due squadre

Le riserve del Barcellona stasera: Szczesny, Kochen, Balde, Araujo, Rashford, Casadó, Olmo, Roony, Tommy.

Queste le riserve dell'Atletico: Oblak, Giménez, Lenglet, Molina, Le Normand, Mendoza, Baena, Almada, Obed Vargas, Nico, Sorloth.

20:23

La formazione ufficiale del Barcellona

Questo è il Barcellona: Joan Garcia; Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine, Ferran, Raphinha.

20:15

La formazione ufficiale dell'Atletico

Questa la formazione dell'Atletico Madrid: Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Johnny, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez.

20:00

I tifosi del Barcellona gridano "Sì, si può"

All'arrivo allo stadio Camp Nou, il pullman del Barcellona è stato accolto da centinaia di tifosi festanti con petardi, razzi e fumogeni accesi. "Sì, se puede" (ovvero "sì, si può") era il coro più gettonato, a conferma che i sostenitori catalani credono nella rimonta sull'Atletico Madrid.

19:50

Un forfait nell'Atletico

Un unico indisponibile nell'Atletico Madrid: è il convalescente Barrios.

19:40

Le assenze nel Barcellona

Nel Barcellona, stasera, non si sarà Lewandowski, alle prese con una frattura all'orbita dell'occhio sinistro, insieme agli altri infortunati Frenkie de Jong, Gavi e Christensen e allo squalificato Eric Garcia.

19:30

Barcellona-Atletico Madrid, l'orario del match

La sfida tra Blaugrana e Colchoneros, semifinale di ritorno di Coppa del Re, si disputerà oggi, martedì 3 marzo, alle ore 21 allo Spotify Camp Nou di Barcellona.

Camp Nou, Barcellona - Spagna