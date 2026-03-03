Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 3 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Barcellona
Barcellona
    Atletico Madrid
    Atletico Madrid
      0 - 0
      23' 1° tempo
      Agg. 0 - 4
      Copa del Rey (Quarter) - 03.03.2026
      Spotify Camp Nou

      Arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea
      TabellinoCalendarioClassifiche
      Barcellona
      0 - 0
      23' 1° tempo
      Atletico Madrid

      Barcellona-Atletico Madrid diretta Coppa del Re: segui la semifinale di ritorno LIVE

      I Blaugrana di Flick sfidano i Colchoneros di Simeone, che all'andata si sono imposti per 4-0: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
      5 min
      TagsCoppa del ReBarcellona-Atletico Madrid
      Aggiorna

      BARCELLONA (Spagna) - Dopo aver dominato la gara d'andata, l'Atletico Madrid del Cholo Simeone fa visita al Barcellona di Hansi Flick nella semifinale di ritorno di Coppa del Re. Il 4-0 per i Colchoneros, maturato il 12 febbraio al 'Metropolitano', ha di fatto indirizzato il discorso qualificazione. Nel calcio, però, tutto è possibile e i Blaugrana, al 'Camp Nou', hanno abituato tifosi e appassionati a imprese impossibili. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

      21:20

      17' Ferran Torres vicino al gol

      Occasione per il Barcellona su azione di calcio d'angolo: Ferran Torres calcia da posizione ravvicinata, ma la palla finisce a lato di poco.

      21:16

      13' Primo cambio

      Problema per il Barcellona: esce Koundé per un infortunio al polpaccio, entra Balde.

      21:14

      10' Si gioca solo nella metà campo dell'Atletico

      Finora si è giocato quasi esclusivamente nella metà campo dell'Atletico Madrid con il Barcellona che spinge in mondo forsennato. 

      21:07

      4' Grande pressione del Barça

      Il Barcellona parte forte per intimorire l'Atletico e cercare subito il gol: al 2' Fermin Lopez ha scheggiato la traversa con un tiro da fuori.

      21:03

      Fischio d'inizio

      È iniziata la partita Barcellona-Atletico Madrid.

      20:58

      Le squadre stanno entrando in campo

      I calciatori di Barcellona e Atletico stanno uscendo dal tunnel degli spogliatori per entrare sul terreno di gioco.

      20:50

      C'è Umtiti in campo

      C'è anche Samuel Umtiti, ex giocatore del Barcellona e del Lecce, sul terreno di gioco del Camp Nou: l'ex nazionale francese è commentatore per Dazn.

      20:42

      Atletico senza finale da 13 anni

      L'Atletico Madrid è vicino a una finale di Coppa del Re che gli manca dal 2013. Il Barcellona, che viene da 13 vittorie consecutive in casa in tutte le competizioni, è detentore del trofeo.

      20:27

      Le panchine delle due squadre

      Le riserve del Barcellona stasera: Szczesny, Kochen, Balde, Araujo, Rashford, Casadó, Olmo, Roony, Tommy.
      Queste le riserve dell'Atletico: Oblak, Giménez, Lenglet, Molina, Le Normand, Mendoza, Baena, Almada, Obed Vargas, Nico, Sorloth.

      20:23

      La formazione ufficiale del Barcellona

      Questo è il Barcellona: Joan Garcia; Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine, Ferran, Raphinha.

      20:15

      La formazione ufficiale dell'Atletico

      Questa la formazione dell'Atletico Madrid: Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Johnny, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez.

      20:00

      I tifosi del Barcellona gridano "Sì, si può"

      All'arrivo allo stadio Camp Nou, il pullman del Barcellona è stato accolto da centinaia di tifosi festanti con petardi, razzi e fumogeni accesi. "Sì, se puede" (ovvero "sì, si può") era il coro più gettonato, a conferma che i sostenitori catalani credono nella rimonta sull'Atletico Madrid.

      19:50

      Un forfait nell'Atletico

      Un unico indisponibile nell'Atletico Madrid: è il convalescente Barrios.

      19:40

      Le assenze nel Barcellona

      Nel Barcellona, stasera, non si sarà Lewandowski, alle prese con una frattura all'orbita dell'occhio sinistro, insieme agli altri infortunati Frenkie de Jong, Gavi e Christensen e allo squalificato Eric Garcia.

      19:30

      Barcellona-Atletico Madrid, l'orario del match

      La sfida tra Blaugrana e Colchonerossemifinale di ritorno di Coppa del Re, si disputerà oggi, martedì 3 marzo, alle ore 21 allo Spotify Camp Nou di Barcellona.

      Camp Nou, Barcellona - Spagna

      © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

      Da non perdere

      Barcellona-Atletico Madrid live

      Unisciti alla Community

      Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

      ACCEDI

      Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

      oppure

      Non hai ancora un account? Registrati

      o entra con DISQUS