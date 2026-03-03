Barcellona-Atletico Madrid diretta Coppa del Re: segui la semifinale di ritorno LIVE
BARCELLONA (Spagna) - Dopo aver dominato la gara d'andata, l'Atletico Madrid del Cholo Simeone fa visita al Barcellona di Hansi Flick nella semifinale di ritorno di Coppa del Re. Il 4-0 per i Colchoneros, maturato il 12 febbraio al 'Metropolitano', ha di fatto indirizzato il discorso qualificazione. Nel calcio, però, tutto è possibile e i Blaugrana, al 'Camp Nou', hanno abituato tifosi e appassionati a imprese impossibili. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
21:20
17' Ferran Torres vicino al gol
Occasione per il Barcellona su azione di calcio d'angolo: Ferran Torres calcia da posizione ravvicinata, ma la palla finisce a lato di poco.
21:16
13' Primo cambio
Problema per il Barcellona: esce Koundé per un infortunio al polpaccio, entra Balde.
21:14
10' Si gioca solo nella metà campo dell'Atletico
Finora si è giocato quasi esclusivamente nella metà campo dell'Atletico Madrid con il Barcellona che spinge in mondo forsennato.
21:07
4' Grande pressione del Barça
Il Barcellona parte forte per intimorire l'Atletico e cercare subito il gol: al 2' Fermin Lopez ha scheggiato la traversa con un tiro da fuori.
21:03
Fischio d'inizio
È iniziata la partita Barcellona-Atletico Madrid.
20:58
Le squadre stanno entrando in campo
I calciatori di Barcellona e Atletico stanno uscendo dal tunnel degli spogliatori per entrare sul terreno di gioco.
20:50
C'è Umtiti in campo
C'è anche Samuel Umtiti, ex giocatore del Barcellona e del Lecce, sul terreno di gioco del Camp Nou: l'ex nazionale francese è commentatore per Dazn.
20:42
Atletico senza finale da 13 anni
L'Atletico Madrid è vicino a una finale di Coppa del Re che gli manca dal 2013. Il Barcellona, che viene da 13 vittorie consecutive in casa in tutte le competizioni, è detentore del trofeo.
20:27
Le panchine delle due squadre
Le riserve del Barcellona stasera: Szczesny, Kochen, Balde, Araujo, Rashford, Casadó, Olmo, Roony, Tommy.
Queste le riserve dell'Atletico: Oblak, Giménez, Lenglet, Molina, Le Normand, Mendoza, Baena, Almada, Obed Vargas, Nico, Sorloth.
20:23
La formazione ufficiale del Barcellona
Questo è il Barcellona: Joan Garcia; Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine, Ferran, Raphinha.
20:15
La formazione ufficiale dell'Atletico
Questa la formazione dell'Atletico Madrid: Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Johnny, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez.
20:00
I tifosi del Barcellona gridano "Sì, si può"
All'arrivo allo stadio Camp Nou, il pullman del Barcellona è stato accolto da centinaia di tifosi festanti con petardi, razzi e fumogeni accesi. "Sì, se puede" (ovvero "sì, si può") era il coro più gettonato, a conferma che i sostenitori catalani credono nella rimonta sull'Atletico Madrid.
19:50
Un forfait nell'Atletico
Un unico indisponibile nell'Atletico Madrid: è il convalescente Barrios.
19:40
Le assenze nel Barcellona
Nel Barcellona, stasera, non si sarà Lewandowski, alle prese con una frattura all'orbita dell'occhio sinistro, insieme agli altri infortunati Frenkie de Jong, Gavi e Christensen e allo squalificato Eric Garcia.
19:30
Barcellona-Atletico Madrid, l'orario del match
La sfida tra Blaugrana e Colchoneros, semifinale di ritorno di Coppa del Re, si disputerà oggi, martedì 3 marzo, alle ore 21 allo Spotify Camp Nou di Barcellona.