Marocco, salta il ct Regragui prima dei Mondiali: promosso Ouahbi dall'Under 20  

Il Marocco cambia ct prima dei Mondiali. E' terminato ufficialmente il mandato di Walid Regragui, reduce dalla sconfitta nella finale della Coppa d'Africa contro il Senegal a Rabat. La panchina è stata affidata a Mohamed Ouahbi, già ct dell'Under 20 del Marocco campione del mondo lo scorso ottobre. "Sono onorato della fiducia che la Federazione ha riposto in me - le sue prime parole - Lavoreremo con rigore e umiltà, facendo leva su un metodo chiaro e un'ambizione collettiva: progredire partita dopo partita, instaurare standard elevati ogni giorno, consentire alla squadra di fare un salto di qualità ed essere all'altezza delle ambizioni di Sua Maestà il Re e del popolo marocchino".