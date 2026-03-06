Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Marocco, salta il ct Regragui prima dei Mondiali: promosso Ouahbi dall'Under 20  

Cambia la guida della nazionale africana dopo la sconfitta nella finale della Coppa d'Africa contro il Senegal: i dettagli
2 min
TagsMarocco

Il Marocco cambia ct prima dei Mondiali. E' terminato ufficialmente il mandato di Walid Regragui, reduce dalla sconfitta nella finale della Coppa d'Africa contro il Senegal a Rabat. La panchina è stata affidata a Mohamed Ouahbi, già ct dell'Under 20 del Marocco campione del mondo lo scorso ottobre. "Sono onorato della fiducia che la Federazione ha riposto in me - le sue prime parole - Lavoreremo con rigore e umiltà, facendo leva su un metodo chiaro e un'ambizione collettiva: progredire partita dopo partita, instaurare standard elevati ogni giorno, consentire alla squadra di fare un salto di qualità ed essere all'altezza delle ambizioni di Sua Maestà il Re e del popolo marocchino".

Marocco, nello staff l'ex vice di Mourinho  

Oltre alla nomina di Ouahbi, nello staff della nazionale entra anche Joao Sacramento, vice di Mourinho al Tottenham e alla Roma e poi di Galtier al Psg.  

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

