Senegal-Marocco diretta, segui la finale di Coppa d'Africa con El Aynaoui in campo
La Coppa d'Africa si chiude con la finale allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat. Si affrontano il Senegal di Sadio Mané contro i padroni di casa del Marocco, guidato da Hakimi ed El Aynaoui. Il centrocampista della Roma è diventato sempre più centrale per la nazionale di Regragui nel corso del torneo giocando un ruolo fondamentale nella cavalcata fino all'ultimo atto. Il Senegal arriva alla finale dopo la vittoria contro l'Egitto di Salah, mentre il Marocco ha conquistato il pass per la partita di Rabat ai rigori battendo la Nigeria. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
20:24
63' - Doppia occasione per il Marocco, si salva il Senegal
Adesso il Marocco preme tantissimo: brutto pallone perso da Diouf, recupera Diaz che porta il pallone fino al limite dell'area e imbuca per El Kaabi. Da ottima posizione calcia ma Sarr in scivolata si immola e respinge. Sulla ribattuta arriva Ezzalzouli da due passi ma defilato, cerca il palo più lontano ma la manda fuori.
20:19
58' - El Kaabi si divora il gol del vantaggio
Bell'azione del Marocco che porta El Khannouss a mettere un traversone rasoterra in mezzo, Brahim Diaz lascia scorrere il pallone davanti a lui per lasciare El Kaabi tutto solo in area a tu per tu con Mendy. Ma l'attaccante del Marocco apre il piattone e la manda fuori.
20:18
57' - Angolo per il Senegal
Dopo un inizio di ripresa sottotono, prova a reagire il Senegal appoggiandosi a Mané, che si libera sulla sinistra e conquista un calcio d'angolo. Batte Camara sul primo palo, ma El Kaabi spazza di testa.
20:14
53' - Hakimi colpisce la barriera
Punizione pericolosa per il Marocco poco fuori l'area sul lato sinistro: batte Hakimi, ma colpisce la barriera.
20:11
50 - Angolo per il Marocco
Il Marocco conquista un calcio d'angolo: Hakimi batte in mezzo, cerca la testa di Aguerd ma il difensore non arriva sul pallone con la testa.
20:06
46' - Inizia il secondo tempo di Senegal-Marocco
Inizia la seconda frazione di gioco di Senegal-Marocco: la finale di Coppa d'Africa riparte dallo 0-0.
20:00
Infantino, Wenger e Djorkaeff sugli spalti
Celebrità dal mondo del calcio sugli spalti dello stadio di Rabat per la finale della Coppa d'Africa: le telecamere hanno inquadrato il presidente della Fifa Infantino, Arsene Wenger e Youri Djorkaeff.
19:50
45' + 5' - Finisce il primo tempo della finale della Coppa d'Africa: 0-0 tra Senegal e Marocco
Finisce la prima frazione di gioco della finale della Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco: regge la parità finora, nonostante le parecchie occasioni.
19:49
45' + 4' - Saibari pericoloso
Ripartenza veloce del Marocco guidata dal solito Hakimi, sulla trequarti trova il varco per servire Saibari al limite dell'area che tenta il tiro ma viene murato.
19:45
45' - Quattro minuti di recupero
Il direttore di gara ha assegnato quattro minuti di recupero.
19:41
41' - Aguerd spreca una grande occasione
Ezzalzouli recupera un pallone velenosissimo sulla trequarti sinistra, fa partire il cross in mezzo dove Aguerd salta tutto solo da ottima posizione, ma non impatta bene il pallone che scivola fuori.
19:38
38' - Clamorosa occasione per Ndiaye, miracolo di Bono
Palla geniale che taglia il centrocampo del Marocco, Ndiaye sulla destra è tutto solo e si invola verso la porta del Marocco. Bono tira fuori dal cilindro una parata incredibile con il piede per evitare il gol del Senegal.
19:36
36' - Ndiaye a terra dopo un contrasto con El Aynaoui, entra lo staff medico
Problemi per Ndiaye: il giocatore del Senegal si è accasciato a terra per un problema al piedi dopo un duro contrasto con El Aynaoui. Staff medico in campo.
19:32
32' - Punizione per il Marocco
Ndiaye atterra Mazraoui sul lato sinistro, poco fuori l'area di rigore. Punizione da posizione pericolosa per il Marocco: Ezzalzouli crossa, cerca il secondo palo ma non ci arriva nessuno.
19:28
28' - Senegal in attacco
Punizione dalla trequarti per il Senegal: Camara batte con il destro, cerca qualcuno sul secondo palo, ma il pallone è troppo lungo e non ci arriva nessuno.
19:24
24' - Fallo di Camara su El Aynaoui, ammonito
Scivolata in ritardo di Lamine Camara ai danni di El Aynaoui poco dopo il centrocampo. Il giocatore del Senegal rimedia il giallo, il primo ammonito della partita.
19:14
14' - Saibari fa tutto bene, ma sbaglia il tiro
Gioca bene Saibari tra le linee, riceve il pallone a centrocampo e si fa tutto il campo indisturbato fino al limite dell'area. Tenta il tiro, ma il pallone va fuori di molto.
20:12
12' - Punizione per il Senegal
Fallo di Aguerd sulla trequarti sinistra, punizione per il Senegal. Batte Diuof in mezzo, Sarr la tocca di testa ma il pallone scivola lentamente fuori.
20:08
8' - Diouf salva in area
Reagisce il Marocco con l'estro sulle fasce: Ezzalzouli si libera in velocità sulla sinistra e mette un traversone rasoterra che attraversa tutta l'area. Nessuno del Marocco riesce ad arrivarci, spazza Diuof.
20:05
5' - Pape Gueye spreca un'occasione incredibile
Magio di Sadio mané che recupera un pallone pericolosissimo sulla sinistra, salta Aguerd e va al cross, che viene spedito in angolo. Corner battuto sul secondo palo dove c'è Pape Gueye tutto solo, colpisce di testa da due passi ma tira addosso a Bono.
20:00
1' - Inizia la finale della Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco
Dopo il gioco di luci allo stadio di Rabat, l'entrata in campo del trofeo e gli inni, inizia la finale della Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco.
19:50
Senegal e Marocco alla ricerca della seconda Coppa d'Africa
Entrambe le finaliste di questa edizione hanno in bacheca una sola Coppa d'Africa: il Senegal la sua prima l'ha vinta nel 2021 battendo in finale l'Egitto di Salah, come nella semifinale di questa edizione. Mentre l'ultima vittoria del Marocco risale al 1976: da quel momento il miglior risultato rimane il secondo posto conquistato nel 2004.
19:40
Nigeria terza in Coppa d'Africa
Dopo la sconfitta contro il Marocco, la Nigeria conquista la finalina e chiude la Coppa d'Africa al terzo posto, battendo l'Egitto ai rigori.
19:30
El Aynaoui trascinatore del Marocco: il gesto sul rigore contro la Nigeria
19:20
Marocco, la formazione ufficiale
MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, El Khannouss; Brahim, Saibari, Abde; El Kaabi.
19:15
La formazione ufficiale del Senegal
SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Sarr, Niakhaté, Diouf; Camara, I. Gueye, P. Gueye; Ndiaye, Jackson, Mané.
19:10
Dove vedere la finale della Coppa d'Africa
19:00
Senegal-Marocco, cresce l'attesa per la finale della Coppa d'Africa
Tutto pronto allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat per la finale della Coppa d'Africa tra Senegal e i padroni di casa del Marocco: fischio d'inizio in programma alle 20 italiane.
Stade Prince Moulay Abdallah - Rabat