domenica 18 gennaio 2026
Dove vedere in tv Senegal-Marocco, l'orario della finale della Coppa d'Africa

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'ultimo atto della competizione continentale, in scena oggi a Rabat
Coppa d'AfricaSenegalMarocco

È il giorno della finale della Coppa d'Africa: il Senegal sfida i padroni di casa del Marocco a Rabat, in occasione dell'ultimo atto della competizione continentale. Riflettori puntati su Brahim Diaz e sul romanista El Aynaoui, protagonista di un grande torneo, senza dimenticare l'esperienza di Koulibaly e il talento di Sadio Mané.

Coppa d'Africa, l'orario della finale Senegal-Marocco

La finale della Coppa d'Africa, che vedrà protagoniste Senegal e Marocco, è in programma oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 20 italiane allo "Stade Prince Moulay Abdallah" di Rabat.

Dove vedere la finale Senegal-Marocco in diretta tv

Senegal-Marocco, ultimo atto della 35esima edizione della Coppa d'Africa, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Senegal-Marocco, dove vedere in streaming la finale della Coppa d'Africa

Servizio streaming attivo sul portale ufficiale di Sportitalia e sull'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store. Accesso totalmente gratuito alla piattaforma. Potrete seguire la webcronaca testuale della finale Senegal-Marocco in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Thiaw e Regragui

SENEGAL (4-3-3): Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Diarra, I. Gueye, P. Gueye, Ndiaye, Jackson, Mané. Ct: Thiaw.

MAROCCO (4-2-3-1):: Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannouss, El Aynaoui, Saibari, Diaz, Ezzalzouli; El Kaabi. Ct: Regragui.

 

