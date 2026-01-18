Dove vedere in tv Senegal-Marocco, l'orario della finale della Coppa d'Africa

È il giorno della finale della Coppa d'Africa: il Senegal sfida i padroni di casa del Marocco a Rabat, in occasione dell'ultimo atto della competizione continentale. Riflettori puntati su Brahim Diaz e sul romanista El Aynaoui, protagonista di un grande torneo, senza dimenticare l'esperienza di Koulibaly e il talento di Sadio Mané.