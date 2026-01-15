El Aynaoui fa impazzire il Marocco e i romanisti. E il paragone con l'epica partita contro Roddick diventa virale

Gli osservatori e gli esperti non hanno dubbi: Neil El Aynaoui è il miglior centrocampista della Coppa d'Africa, la rivelazione della manifestazione. Partite perfette, un rigore pesante in semifinale - ieri contro la Nigeria - calciato con la sicurezza di un veterano, dichiarazioni impeccabili che esaltano il popolo marocchino. Insomma: finora non ha sbagliato nulla. Non a caso, il ct del Marocco Walid Regragui, subito dopo la semifinale vinta ai rigori, ha fatto un paragone diventato immediatamente virale: "È un giocatore fantastico. Tale padre, tale figlio. Ricordo una partita che suo padre giocò agli US Open contro Andy Rodick. Hanno la stessa mentalità". Lui, dal canto suo, vola basso, anche se in zona mista subito dopo la partita non ha potuto nascondere la sua felicità: "Ci manca l'ultimo passo (in finale ci sarà il Senegal, ndr) ma lavoro per notti così. Il popolo marocchino aspetta questo momento da molto tempo, quindi ci prepareremo nel miglior modo possibile. C'erano molte emozioni per come si sono svolte le cose stasera; siamo molto contenti, ci godremo la qualificazione e poi ci concentreremo sulla partita di domenica. Il Senegal è una nazione calcisticamente importante con giocatori di altissimo livello. Ci aspettiamo una partita dura e ci prepareremo per questo". E la Roma? Per quanto, ovviamente, Gasperini avrebbe voluto riaverlo presto, a Trigoria fanno tutti il tifo per lui. Primo perché El Aynaoui è un ragazzo gentile, serio, educato, che in poche settimane ha conquistato lo spogliatoio. Secondo perché avere un giocatore magari un po' stanco fisicamente (finora non ha saltato un minuto in Coppa D'Africa, con 5 partite da 90' e una da 120') ma migliorato nell'esperienza e nella fiducia può essere importantissimo. Gasperini, in questa stagione, lo ha impiegato poco in campionato (12 presenze con una media di poco superiore alla mezzora) e sempre in Europa League: le risposte sono state tiepide all'inizio, ma sono andate in crescendo con il passare delle settimane. Logico, per un ragazzo di 24 anni al primo vero grande salto della carriera. Adesso lo aspetta una finale in casa, a Rabat, con una pressione altissima, che lui spiega così: "Sappiamo quanto sia importante per il nostro popolo, avremo tutto il paese e i tifosi allo stadio a spingerci, ma la pressione la sentiamo dall'inizio". E, pare, siano pronti a gestirli.