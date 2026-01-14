Mané piega l'Egitto di Salah: il Senegal vince 1-0 e vola in finale di Coppa d'Africa

TANGERI (MAROCCO) - È il Senegal la prima finalista della Coppa d'Africa 2025 . Questo è il verdetto della prima semifinale andata in scena allo 'Stade Ibn-Batouta' di Tangeri, in Marocco, dove una rete di Sadio Mané ha steso l'Egitto di Salah e regalato alla squadra del ct Pape Bouna Thiaw la possibilità di giocarsi il titolo contro la vincente di Nigeria-Marocco , in programma subito dopo a Rabat ( QUI IL LIVE ).

Senegal-Egitto 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Primo tempo senza occasioni, infortunio per Koulibaly

Primo tempo equilibrato, in cui scarseggiano le emozioni e prevale la tensione, con tanti duelli e diversi cartellini. Il primo (17') lo prende da diffidato Koulibaly, ex Napoli e capitano del Senegal che al 23' poi si infortuna ed è costretto a lasciare il posto a Sarr. Più propositivi comunque i 'Leoni della Teranga', ma l'Egitto si difende bene e si arriva così all'intervallo sullo 0-0.

Egitto troppo attendista e 'punito' da Sadio Mané

Un cambio per parte all'intervallo: dentro Trezeguet al posto di El Fotouth tra i 'Faraoni' e Camara al posto di Diarra nel Senegal ed è proprio lui a impegnare il portiere egiziano El Shenawy al 57'. Salah e compagni continuano ad aspettare difendosi con ordine, ma non pungono in ripartenza e pagano la loro tattica attendista al 78' quando la pala arriva al limite a Sadio Mané, ex attaccante del Liverppol (ora compagno di Cristiano Ronaldo tra i sauditi dell'Al-Nassr) che la controlla di petto e poi la infila di destro all'angolino.

Il Senegal vince 1-0 e vola in finale di Coppa d'Africa

Ora l'Egitto è costretto ad attaccare ed è il Senegal ad affidarsi alle ripartenze, come al all'82', quando Gueye calcia alto dopo l'affondo sulla destra di Camara. Tra i 'Faraoni' intanto c'è spazio per Zizo (fuori Rabia all'81') e per Mostafa Mohamed (dentro per Ashour all'83') che un minuto dopo prova invano a rendersi pericoloso di testa su un cross da corner, mentre nel Senegal arriva il momento di Cherif Ndiaye e Sarr (al posto di Jackson e Iliman Ndiaye) e poi di Ciss (fuori Gueye al 90+1'), mentre resta in panchina ilcentravanti laziale Dia. Mohsen per Fathy (90+4') è invece l'ultima mossa del ct egiziano Hossam Hassan, le cui speranze si spengono definitivamente sul tiro di Marmoush (90+5'): conclusione centrale e parata sicura di Mendy. Finisce 1-0 per il Senegal che vola in finale di Coppa d'Africa.