Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mané piega l'Egitto di Salah: il Senegal vince 1-0 e vola in finale di Coppa d'Africa

A Tangeri è una rete dell'ex Liverpool a decidere la prima semifinale, finita con la festa dei 'Leoni della Teranga': tutti i dettagli
3 min
TagsCoppa d'AfricaSenegalEgitto

TANGERI (MAROCCO) - È il Senegal la prima finalista della Coppa d'Africa 2025. Questo è il verdetto della prima semifinale andata in scena allo 'Stade Ibn-Batouta' di Tangeri, in Marocco, dove una rete di Sadio Mané ha steso l'Egitto di Salah e regalato alla squadra del ct Pape Bouna Thiaw la possibilità di giocarsi il titolo contro la vincente di Nigeria-Marocco, in programma subito dopo a Rabat (QUI IL LIVE).

Senegal-Egitto 1-0: cronaca, statistiche e tabellino

Primo tempo senza occasioni, infortunio per Koulibaly

Primo tempo equilibrato, in cui scarseggiano le emozioni e prevale la tensione, con tanti duelli e diversi cartellini. Il primo (17') lo prende da diffidato Koulibaly, ex Napoli e capitano del Senegal che al 23' poi si infortuna ed è costretto a lasciare il posto a Sarr. Più propositivi comunque i 'Leoni della Teranga', ma l'Egitto si difende bene e si arriva così all'intervallo sullo 0-0.

Egitto troppo attendista e 'punito' da Sadio Mané

Un cambio per parte all'intervallo: dentro Trezeguet al posto di El Fotouth tra i 'Faraoni' e Camara al posto di Diarra nel Senegal ed è proprio lui a impegnare il portiere egiziano El Shenawy al 57'. Salah e compagni continuano ad aspettare difendosi con ordine, ma non pungono in ripartenza e pagano la loro tattica attendista al 78' quando la pala arriva al limite a Sadio Mané, ex attaccante del Liverppol (ora compagno di Cristiano Ronaldo tra i sauditi dell'Al-Nassr) che la controlla di petto e poi la infila di destro all'angolino.

Il Senegal vince 1-0 e vola in finale di Coppa d'Africa

Ora l'Egitto è costretto ad attaccare ed è il Senegal ad affidarsi alle ripartenze, come al all'82', quando Gueye calcia alto dopo l'affondo sulla destra di Camara. Tra i 'Faraoni' intanto c'è spazio per Zizo (fuori Rabia all'81') e per Mostafa Mohamed (dentro per Ashour all'83') che un minuto dopo prova invano a rendersi pericoloso di testa su un cross da corner, mentre nel Senegal arriva il momento di Cherif Ndiaye e Sarr (al posto di Jackson e Iliman Ndiaye) e poi di Ciss (fuori Gueye al 90+1'), mentre resta in panchina ilcentravanti  laziale Dia. Mohsen per Fathy (90+4') è invece l'ultima mossa del ct egiziano Hossam Hassan, le cui speranze si spengono definitivamente sul tiro di Marmoush (90+5'): conclusione centrale e parata sicura di Mendy. Finisce 1-0 per il Senegal che vola in finale di Coppa d'Africa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Da non perdere

La partita

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS