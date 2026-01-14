Nigeria-Marocco diretta Coppa d'Africa: segui la semifinale di El Aynaoui oggi LIVE
La Coppa d’Africa entra nella fase decisiva: oggi si disputano le due semifinali che stabiliranno quali nazionali si giocheranno la finale in programma a Rabat domenica 18 gennaio, già raggiunta dal Senegal, che ha superato l'Egitto per 1-0. In lizza c’è ancora il Marocco, padrone di casa, pronto a misurarsi nella grande sfida contro la Nigeria. Finora Osimhen e i compagni hanno un percorso impeccabile, con cinque vittorie su cinque. I “Leoni dell’Atlante”, invece, arrivano all’appuntamento con quattro successi e un pareggio, l’1-1 contro il Mali nella fase a gironi. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta su Il Corriere dello Sport Stadio.
22:17
58' - Cresce la tensione in mezzo al campo
I ritmi restano alti, ma Nigeria e Marocco sembrano percepire il peso delle lancette che scorrono e ogni pallone si fa più pesante...
22:11
52' - Occasionissima per Ezzalzouli
Ripartenza mortifera del Marocco, che libera al tiro Ezzalzouli, l'attaccante incrocia bene e trova la gran risposta di Nwabali!
22:10
51' - Fuori misura Onyedika
Accelerazione della Nigeria, con Lookman che allarga per Onyemaechi, sul cross respinto calcia dai 20 metri Onyedika, senza precisione.
22:06
47' - Lookman graziato
Lookman, fuori tempo, assesta un pestone a El Ayanoui a metà campo: graziato dall'arbitro, era un'entrata da ammonizione. Si rialza, dolorante, il romanista, contuso al collo del piede.
22:04
46' - Si riparte a Rabat
Via al secondo tempo tra Nigeria e Marocco: si riparte dallo 0-0 maturato nei primi 45 minuti. Nessun cambio, un solo ammonito, Bassey, che era diffidato e salterà l'eventuale finale.
21:48
+++ 45'+1' - Nigeria-Marocco 0-0: finisce il primo tempo +++
Si chiude con un bugiardo 0-0 il primo tempo tra Nigeria e Marocco: match coinvolgente e appassionante, giocato su ritmi vertiginosi. Le occasioni però sono quasi tutte per i padroni di casa, pericolosissimi con il solito Brahim Diaz e con Hakimi.
21:41
40' - Saibari pericoloso!
Ennesima occasione per il Marocco, stavolta con Saibari, che chiede e ottiene l'uno-due al limite dell'area, libera il sinistro e trova la risposta dell'attento Nwabali!
21:38
37' - Torna a dominare il Marocco
In questa seconda parte del primo tempo torna a dominare il Marocco, che costringe la Nigeria a ricorrere al fallo sistematico per arginare i Leoni dell'Atlante. Cinque tiri a uno per i nordafricani.
21:36
34' - Hakimi sfiora il gol!
Sulla punizione per il fallo su Brahim, è Hakimi ad andare vicino al gol del vantaggio: il suo destro liftato accarezza la traversa!
21:35
33' - Giallo pesante per Bassey
Brahim Diaz semina ancora il panico nella difesa nigeriana, Bassey lo ferma con le cattive e rimedia un'ammonizione pesantissima: era diffidato e salterà l'eventuale finale.
21:33
32' - Che rischio per il Marocco: Osimhen e Lookman non ne approfittano
Rischia grosso il Marocco con Hakimi protagonista di un retropassaggio avventato, Osimhen e Lookman però non ne approfittano.
21:30
28' - Marocco vicinissimo al vantaggio!
Fiammata del Marocco, che colleziona due enormi occasioni nel giro di un minuto: prima è El Kaabi a divorarsi il gol da dentro l'area piccola sulla torre di Masina, poi è il solito Brahim Diaz a girare di testa di poco a lato sul cross con il contagiri di Hakimi!
21:24
23' - Metà del primo tempo: parità tra Nigeria e Marocco
Passata la metà del primo tempo e ora la gara è davvero combattuta: ritmi altissimi tra Nigeria e Marocco, ancora ferme sullo 0-0.
21:22
20' - Ci prova di testa El Aynaoui
Occasione per il romanista El Aynaoui, che salta più in alto di tutti sullo spiovente di El Khannous: il colpo di testa termina però di poco alto sopra la traversa.
21:19
18' - Match ora più equilibrato
Il Marocco continua a fare la partita, ma rispetto ai primissimi minuti, ora il match è più equlibrato e la Nigeria quando ripare con le se frecce fa paura.
21:15
13' - La Nigeria allenta la pressione: ci prova Lookman
Reagisce la Nigeria, che ha iniziato davvero male. Ora più fisicità messa in campo da Osimhen e compagni, che si fanno pericolosi con Lookman dai 20 metri, pronta la risposto di Bono, che respinge in tuffo.
21:10
8' - Marocco all'arrembaggio: Brahim a un soffio dal gol
Spinto da un pubblico incredibile, il Marocco attacca come non ci fosse un domani: El Aynaoui trova Brahim Diaz sulla destra, sterzata e sinistro a giro che esce davvero di un sospiro. Nigeria non pervenuta.
21:04
3' - Prima grande occasione per il Marocco!
Si gioca in una bolgia infernale, che forse influisce su Ajayi, pallone regalato a Saibari, che fila a tu per tu con Nwabali, ma aspetta troppo prima di calciare e viene rimontato dallo stesso Ajayi.
21:00
1' - Via a Nigeria-Marocco!
Il signor Daniel Nii Ayi Laryea, del Ghana, fischia l'inizio della seconda semifinale tra Nigeria e Marocco, chi vince sfiderà il Senegal per il titolo di Campione d'Africa!
20:48
Tutto pronto per Nigeria-Marocco
Le squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo, ormai è tutto pronto per Nigeria-Marocco: giochi di luci ad accogliere le squadre, il calcio d'inizio dopo l'esecuzione degli inni nazionali.
20:30
Sale la tensione a Rabat
Mezz'ora al fischio d'inizio della seconda semifinale tra Nigeria e Marocco, cresce l'attesa al Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat: solito grande spettacolo di musica e colori sugli spalti.
20:21
Senegal prima finalista
La Coppa d'Africa ha già la sua prima finalista: il gol di Mané lancia il Senegal, che piega l'Egitto e festeggia, aspettando l'esito di Nigeria-Marocco. LEGGI QUI
20:11
La formazione del Marocco
Marocco (4-1-4-1): Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui; Brahim Diaz, El Khannouss, Saibari, Ezzalzouli; El Kaabi. All.: Regragui
20:08
L'undici ufficiale della Nigeria
Nigeria (4-3-1-2): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Onyedika, Iwobi; Lookman; Adams, Osimhen. All.: Chelle
20:00
In palio la finale: si gioca Nigeria-Marocco
La Nigeria figura tra le principali favorite di questa Coppa d’Africa, così come il Marocco. Le due formazioni si equivalgono sotto molti aspetti, ma le Super Eagles hanno mostrato una maggiore incisività rispetto ai loro prossimi avversari. Il fischio d'inizio alle ore 21.
Prince Moulay Abdellah Stadium - Rabat