Nigeria-Marocco diretta Coppa d'Africa: segui la semifinale di El Aynaoui oggi LIVE

La Coppa d’Africa entra nella fase decisiva: oggi si disputano le due semifinali che stabiliranno quali nazionali si giocheranno la finale in programma a Rabat domenica 18 gennaio , già raggiunta dal Senegal, che ha superato l'Egitto per 1-0 . In lizza c’è ancora il Marocco, padrone di casa , pronto a misurarsi nella grande sfida contro la Nigeria . Finora Osimhen e i compagni hanno un percorso impeccabile, con cinque vittorie su cinque. I “Leoni dell’Atlante”, invece, arrivano all’appuntamento con quattro successi e un pareggio, l’1-1 contro il Mali nella fase a gironi. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta su Il Corriere dello Sport Stadio.

22:17

58' - Cresce la tensione in mezzo al campo

I ritmi restano alti, ma Nigeria e Marocco sembrano percepire il peso delle lancette che scorrono e ogni pallone si fa più pesante...

22:11

52' - Occasionissima per Ezzalzouli

Ripartenza mortifera del Marocco, che libera al tiro Ezzalzouli, l'attaccante incrocia bene e trova la gran risposta di Nwabali!

22:10

51' - Fuori misura Onyedika

Accelerazione della Nigeria, con Lookman che allarga per Onyemaechi, sul cross respinto calcia dai 20 metri Onyedika, senza precisione.

22:06

47' - Lookman graziato

Lookman, fuori tempo, assesta un pestone a El Ayanoui a metà campo: graziato dall'arbitro, era un'entrata da ammonizione. Si rialza, dolorante, il romanista, contuso al collo del piede.

22:04

46' - Si riparte a Rabat

Via al secondo tempo tra Nigeria e Marocco: si riparte dallo 0-0 maturato nei primi 45 minuti. Nessun cambio, un solo ammonito, Bassey, che era diffidato e salterà l'eventuale finale.

21:48

+++ 45'+1' - Nigeria-Marocco 0-0: finisce il primo tempo +++

Si chiude con un bugiardo 0-0 il primo tempo tra Nigeria e Marocco: match coinvolgente e appassionante, giocato su ritmi vertiginosi. Le occasioni però sono quasi tutte per i padroni di casa, pericolosissimi con il solito Brahim Diaz e con Hakimi.

21:41

40' - Saibari pericoloso!

Ennesima occasione per il Marocco, stavolta con Saibari, che chiede e ottiene l'uno-due al limite dell'area, libera il sinistro e trova la risposta dell'attento Nwabali!

21:38

37' - Torna a dominare il Marocco

In questa seconda parte del primo tempo torna a dominare il Marocco, che costringe la Nigeria a ricorrere al fallo sistematico per arginare i Leoni dell'Atlante. Cinque tiri a uno per i nordafricani.

21:36

34' - Hakimi sfiora il gol!

Sulla punizione per il fallo su Brahim, è Hakimi ad andare vicino al gol del vantaggio: il suo destro liftato accarezza la traversa!

21:35

33' - Giallo pesante per Bassey

Brahim Diaz semina ancora il panico nella difesa nigeriana, Bassey lo ferma con le cattive e rimedia un'ammonizione pesantissima: era diffidato e salterà l'eventuale finale.

21:33

32' - Che rischio per il Marocco: Osimhen e Lookman non ne approfittano

Rischia grosso il Marocco con Hakimi protagonista di un retropassaggio avventato, Osimhen e Lookman però non ne approfittano.

21:30

28' - Marocco vicinissimo al vantaggio!

Fiammata del Marocco, che colleziona due enormi occasioni nel giro di un minuto: prima è El Kaabi a divorarsi il gol da dentro l'area piccola sulla torre di Masina, poi è il solito Brahim Diaz a girare di testa di poco a lato sul cross con il contagiri di Hakimi!

21:24

23' - Metà del primo tempo: parità tra Nigeria e Marocco

Passata la metà del primo tempo e ora la gara è davvero combattuta: ritmi altissimi tra Nigeria e Marocco, ancora ferme sullo 0-0.

21:22

20' - Ci prova di testa El Aynaoui

Occasione per il romanista El Aynaoui, che salta più in alto di tutti sullo spiovente di El Khannous: il colpo di testa termina però di poco alto sopra la traversa.

21:19

18' - Match ora più equilibrato

Il Marocco continua a fare la partita, ma rispetto ai primissimi minuti, ora il match è più equlibrato e la Nigeria quando ripare con le se frecce fa paura.

21:15

13' - La Nigeria allenta la pressione: ci prova Lookman

Reagisce la Nigeria, che ha iniziato davvero male. Ora più fisicità messa in campo da Osimhen e compagni, che si fanno pericolosi con Lookman dai 20 metri, pronta la risposto di Bono, che respinge in tuffo.

21:10

8' - Marocco all'arrembaggio: Brahim a un soffio dal gol

Spinto da un pubblico incredibile, il Marocco attacca come non ci fosse un domani: El Aynaoui trova Brahim Diaz sulla destra, sterzata e sinistro a giro che esce davvero di un sospiro. Nigeria non pervenuta.

21:04

3' - Prima grande occasione per il Marocco!

Si gioca in una bolgia infernale, che forse influisce su Ajayi, pallone regalato a Saibari, che fila a tu per tu con Nwabali, ma aspetta troppo prima di calciare e viene rimontato dallo stesso Ajayi.

21:00

1' - Via a Nigeria-Marocco!

Il signor Daniel Nii Ayi Laryea, del Ghana, fischia l'inizio della seconda semifinale tra Nigeria e Marocco, chi vince sfiderà il Senegal per il titolo di Campione d'Africa!