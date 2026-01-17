Coppa d'Africa, la Nigeria chiude terza: Lookman decisivo, l'Egitto di Salah ko ai rigori

Egitto-Nigeria 2-4, tabellino e statistiche

Coppa d'Africa, la Nigeria chiude al terzo posto: Lookman decisivo

Novanta minuti di gioco senza reti, con l'eccezione del gol di Onuachu annullato dal Var per fuorigioco. Servono dunque i calci di rigore per decidere la terza classificata di questa edizione della Coppa d'Africa. Subito due grandi errori, con Dele-Bashiru che sbaglia il primo rigore per la Nigeria e Salah che si fa parare il primo per l'Egitto. Altro rigore parato subito dopo, con Nwabali che si scatena e blocca anche su Marmoush, portando la Nigeria in vantaggio. Il rigore decisivo è proprio di Lookman, che fa gioire la sua squadra dopo la delusione per l'eliminazione contro il Marocco. Tutta la partita in panchina per Osimhen. Ora l'attenzione si sposta sull'attesissima finale tra Marocco e Senegal.