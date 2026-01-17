Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Coppa d'Africa, la Nigeria chiude terza: Lookman decisivo, l'Egitto di Salah ko ai rigori© EPA

Coppa d'Africa, la Nigeria chiude terza: Lookman decisivo, l'Egitto di Salah ko ai rigori

I novanta minuti si chiudono senza reti, poi dal dischetto sbagliano Dele-Bashiru, Marmoush e proprio l'attaccante del Liverpool. Osimhen resta in panchina
2 min
TagsEgittoNigeria

CASABLANCA (MAROCCO) - Magra consolazione per la Nigeria di Osimhen e Lookman che chiude al terzo posto nella Coppa d'Africa, battendo l'Egitto di Salah nella finale 3°/4° posto. Non bastano i 90 minuti regolamentari, con la Nigeria che trionfa ai rigori.

Egitto-Nigeria 2-4, tabellino e statistiche

Coppa d'Africa, la Nigeria chiude al terzo posto: Lookman decisivo

Novanta minuti di gioco senza reti, con l'eccezione del gol di Onuachu annullato dal Var per fuorigioco. Servono dunque i calci di rigore per decidere la terza classificata di questa edizione della Coppa d'Africa. Subito due grandi errori, con Dele-Bashiru che sbaglia il primo rigore per la Nigeria e Salah che si fa parare il primo per l'Egitto. Altro rigore parato subito dopo, con Nwabali che si scatena e blocca anche su Marmoush, portando la Nigeria in vantaggio. Il rigore decisivo è proprio di Lookman, che fa gioire la sua squadra dopo la delusione per l'eliminazione contro il Marocco. Tutta la partita in panchina per Osimhen. Ora l'attenzione si sposta sull'attesissima finale tra Marocco e Senegal.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Africa

Da non perdere

Egitto-Nigeria

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS