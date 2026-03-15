Ufficiale: cancellata la finalissima Argentina-Spagna

Il comunicato ufficiale: salta la Finalissima

"Dopo lunghe discussioni tra la UEFA e le autorità organizzatrici in Qatar, oggi viene annunciato che, a causa dell'attuale situazione politica nella regione, la Finalissima tra la Spagna, vincitrice di UEFA EURO 2024, e l'Argentina, campione della CONMEBOL Copa América 2024, non potrà svolgersi come sperato in Qatar il 27 marzo. È motivo di grande delusione per la UEFA e gli organizzatori il fatto che circostanze e tempistiche abbiano negato alle squadre la possibilità di competere per questo prestigioso premio in Qatar – un paese che ha dimostrato più e più volte la sua capacità di organizzare eventi internazionali di livello mondiale in strutture all'avanguardia. La UEFA desidera esprimere la sua profonda gratitudine al comitato organizzatore e alle autorità competenti del Qatar per il lavoro svolto nel tentativo di ospitare la partita e per la certezza che la pace tornerà presto nella regione. La Finalissima è stata introdotta nell'ambito della stretta collaborazione tra UEFA e CONMEBOL e riunisce i campioni europei e sudamericani per celebrare i massimi livelli del calcio internazionale. L'Argentina, campione del mondo in carica, ha vinto l'edizione inaugurale nel 2022 con una vittoria per 3-0 sull'Italia allo stadio di Wembley a Londra. Con la ferma determinazione di salvare questa importante partita e nonostante le comprensibili difficoltà di spostare una partita di tale importanza con un preavviso estremamente breve, la UEFA ha valutato altre alternative praticabili, ma ciascuna si è rivelata alla fine inaccettabile per la Federazione calcistica argentina. La prima opzione era quella di organizzare la partita allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid nella data originale con una divisione dei tifosi nello stadio di 50:50. Ciò avrebbe garantito un'ambientazione di livello mondiale, degna di un evento così prestigioso, ma l'Argentina rifiutò. La seconda era quella di organizzare la Finalissima in due gare: una al Santiago Bernabeu il 27 marzo e l'altra a Buenos Aires durante una finestra internazionale prima di UEFA EURO e Copa America 2028, offrendo ancora una volta una divisione tifosi di 50:50 per la partita a Madrid. Anche questa opzione è stata respinta. Alla fine, la UEFA ha chiesto all'Argentina di impegnarsi a far sì che, se fosse stato possibile trovare una sede neutrale in Europa, la partita si svolgesse il 27 marzo, come previsto e annunciato il 18 dicembre 2025, oppure nella data alternativa del 30 marzo. Anche questa proposta è stata respinta. L'Argentina ha avanzato una controproposta di giocare la partita dopo la Coppa del Mondo ma, poiché la Spagna non ha date disponibili, tale opzione ha dovuto essere esclusa. Infine, e contrariamente al piano originariamente concordato secondo cui la partita si sarebbe svolta il 27 marzo, l'Argentina ha dichiarato la propria disponibilità a giocare esclusivamente il 31 marzo, data che si è rivelata impraticabile. Di conseguenza, e con rammarico della UEFA, questa edizione della Finalissima è stata annullata. La UEFA desidera esprimere i suoi sinceri ringraziamenti al Real Madrid CF, al comitato organizzatore e alle autorità del Qatar per il loro sostegno e la loro cooperazione nel tentativo di organizzare questa partita. Nel caso del Real Madrid, i loro sforzi sono stati compiuti con un preavviso estremamente breve. Si ringrazia inoltre la Federazione calcistica spagnola per la flessibilità dimostrata nell'adattarsi a tutte le opzioni proposte durante tutto il processo".