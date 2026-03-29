Paura per Lucescu, malore improvviso durante l'allenamento della Romania: "Trasportato d'urgenza in un ospedale"

BUCAREST (ROMANIA) - La Romania e il mondo del calcio più in generale sono in ansia per Mircea Lucescu , da mesi in lotta contro una malattia di cui ha scelto di non rivelare la natura e trasportato in ospedale nelle ultime ore dopo un malore improvviso, accusato nel ritiro della nazionale rumena di cui è ct. A darne l'annuncio la Federcalcio della Romania, che ha dato aggiornamenti sulle condizioni dell'80enne tecnico protagonista in passato anche in Italia (sulle panchine di Pisa, Reggiana, Brescia e Inter) e reduce dal ko di misura incassato in Turchia nella semifinale dei playoff Mondiali.

Lucescu in ospedale: la nota della Federcalcio rumena

Questo il comunicato con cui la Federcalcio rumena ha voluto "informare i tifosi e i rappresentanti dei media sull'incidente medico avvenuto oggi nel ritiro della nazionale rumena. Durante la riunione tecnica prima dell'ultima sessione di allenamento in vista della partenza per la Slovacchia, l'allenatore Mircea Lucescu ha avuto un malore. I primi soccorsi sono stati effettuati sul posto dai membri dello staff medico della squadra nazionale. Dopo la chiamata al servizio di emergenza 112, due equipaggi SMURD si sono precipitati in ritiro e l'intervento tempestivo del personale medico ha permesso al tecnico di essere rapidamente stabilizzato. Al momento, le condizioni dell'allenatore sono stabili. Tuttavia, secondo i protocolli medici in vigore e per eliminare qualsiasi rischio, Mircea Lucescu è stato trasportato in un'unità ospedaliera di Bucarest per indagini approfondite e monitoraggio specializzato. Torneremo con ulteriori dettagli man mano che emergeranno nuove informazioni".