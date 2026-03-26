Play-off Mondiali, la Turchia batte di misura la Romania e stacca il pass per la finale
Non solo l'Italia si gioca al Mondiale: ben altre sedici squadre si daranno battaglia nei play-off per staccare un pas al campionato del mondo che si gioherà quest'estate tra Stati Uniti, Canada e Messico. Nella prima semifinale disputata, la Turchia batte 1-0 la Romania. Basta un gol di Kadioglu per qualificarsi alla finale, dove la squadra del ct Montella incontrerà la vincente di Slovacchia-Kosovo, in programma alle 20:45. Tutta la partita in campo per lo juventino Yildiz.
Play-off Mondiali, le altre partite
Derby tutto 'giallo' tra Ucraina e Svezia (condannò l'Italia a non partecipare ai Mondiali nel 2017), con il match che disputa nel campo neutrale Estadio Ciutat a Valencia. Nello stesso raggruppamento testa a testa tra Polonia e Albania. La Macedonia del Nord, che nel 2022 eliminò gli Azzurri, invece affronta la Danimarca. La vincente se la vedrà con una tra Repubblica Ceca e Irlanda. Tutte le gare sono in programma alle 20:45.
La possibile avversaria dell'Italia
In caso di qualificazione, l'Italia affronterà in finale una tra Galles e Bosnia, che si affronteranno in contemporanea alla partita degli Azzurri al Cardiff City Stadium. Tra gli altri, titolare l'ex Roma e Fiorentina Dzeko, ma anche l'atalantino Kolasniac e il difensore del Sassuolo Muharemovic.