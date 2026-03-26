Italia-Irlanda del Nord diretta playoff Mondiali, segui la partita di oggi LIVE

È la notte più importante del calcio italiano. Con la speranza che ce ne sia un’altra in Galles o Bosnia il prossimo 31 marzo, l’Italia di Gattuso (e Gravina, e Donnarumma, e dei 60 milioni di commissari tecnici) si gioca la prima partita del playoff Mondiale contro l’Irlanda del Nord . A Bergamo, nella casa di quell’ Atalanta che nel 2024 ha vinto l’Europa League (ultima italiana), ci sono 25mila tifosi : 23mila italiani, poco meno di duemila nord irlandesi. Rumorosi e colorati, convinti di fare l’impresa perché “tanto abbiamo poco da perdere”. L’Italia, invece, ha tutto in ballo : soldi, prestigio, credibilità. E pure i sogni di chi, dopo 12 anni, vuole riprendersi il campionato del mondo. Ne abbiamo quattro sulla maglia, per sognare il quinto si inizia stasera. Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

19:33

Irlanda del Nord, la formazione ufficiale di O'Neill

IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): Pierce Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, S.Charles, Galbraith, Devenny, Spencer; Price; Donley. Allenatore: O'Neill

19:29

+++ Italia, la formazione ufficiale di Gattuso +++

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Allenatore: Gattuso

19:26

Bergamo, lo stadio sarà infuocato: tutto esaurito e 23mila sciarpe tricolori per i tifosi

L'atmosfera alla New Balance Arena di Bergamo sarà infuocata a supporto degli azzurri di Gattuso: previsto il tutto esaurito con ben 23mila sciarpe tricolori a disposizione dei tifosi per rendere ancora più calda l'accoglienza.

19:22

Il pullman dell'Italia è arrivato allo stadio

Ci siamo, manca sempre meno al fischio d'inizio dei playoff Mondiali: il pullman dell'Italia è arrivato alla New Balance Arena di Bergamo.

19:20

Il New York Times pesante sull'Italia: "Sono terrorizzati". E l'Irlanda del Nord oggi fa la rassegna stampa...

INVIATA A BERGAMO - A poche ore da una delle partite più importanti della sua storia, l'Italia è in hotel a Bergamo cercando di pensare solo al calcio. Al campo. Gattuso su questo ha battuto tanto in ritiro, i giocatori lo sanno. Al contrario, il ct dell'Irlanda del Nord, O'Neill, sta facendo l'opposto. Sta buttando la pressione sugli Azzurri, addirittura facendo leggere ai suoi giocatori tutti gli articoli che parlano di questo. Stamattina l'edizione on line del New York Times ha, esattamente, raccontato come viene vista fuori questa sfida che potrebbe sancire il terzo Mondiale di fila senza l'Italia. Una, ricordiamolo sempre, delle Nazionali più titolate al mondo con quattro coppe in bacheca... LEGGI LA NEWS

19:10

Italia-Irlanda del Nord, come funzionano i playoff: tutte le regole

Italia-Irlanda del Nord sarà una gara unica, che prevede tempi supplementari e calci di rigore nel caso in cui la sfida resti bloccata oltre i 90 minuti regolamentari. In caso di vittoria gli azzurri disputeranno la finale, in programma il 31 marzo, contro la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Dal sorteggio è stato già deciso che l'Italia giocherà l'eventuale finale in trasferta, quindi a Cardiff o a Sarajevo. In caso di sconfitta, gli azzurri diranno addio al sogno Mondiale per la terza volta di fila. Non solo: la squadra di Gattuso sarà costretta dalle regole a giocare comunque una partita amichevole, sempre il 31 marzo, contro l'altra squadra sconfitta dalla semifinale playoff.

19:00

Italia-Irlanda del Nord, tutti i precedenti. E quella volta per il Mondiale...

Sono in totale undici le sfide tra Italia e Irlanda del Nord, con gli Azzurri che hanno vinto sette dei precedenti e pareggiato tre volte, tra cui la sfida più recente (0-0 il 15 novembre 2021). C'è una sola sconfitta e risale sempre alle qualificazioni ai Mondiali: il 15 gennaio 1958 l'Italia fu sconfitta per 1-2 in trasferta e per la prima volta nella sua storia non partecipò ad un Mondiale. Oggi, a 68 anni da quella partita, le due squadre tornano ad affrontarsi per inseguire un posto alla prossima Coppa del Mondo.

18:55

Italia-Irlanda del Nord, i convocati di Gattuso

Ecco la lista completa dei convocati di Gattuso per la sfida contro l'Irlanda del Nord.

18:49

Gattuso: "È la partita più importante della mia carriera"

Dalla parte azzurra, invece, c'è la consapevolezza di quanto questa partita sia fondamentale. Lo sa bene Rino Gattuso, chiamato a portare l'Italia al Mondiale dopo una lunghissima assenza e che non si è fatto problemi ad ammettere che questa sarà "La partita più importante della mia carriera". LEGGI QUI

18:43

Irlanda del Nord, le frecciate del ct in conferenza: "Non avete..."

E a proposito di Del Piero e Totti, questi due Campioni del Mondo sono stati citati proprio dal ct dell'Irlanda del Nord, Michael O'Neill, durante la conferenza stampa alla vigilia della stampa: tanti complimenti alla squadra di Gattuso ma anche frecciate velenose che hanno scaldato l'ambiente. LEGGI TUTTO

18:35

Da Del Piero a Totti: la previsione degli ex azzurri su Italia-Irlanda del Nord

"Questa Nazionale ha la forza e la qualità per andare ai Mondiali e vincere queste due partite". Questa l'analisi di Alex Del Piero, ospite del FIFA World Cup Trophy Tour nella tappa di Los Angeles. Più diretto, invece, è stato Francesco Totti durante l'ultima tappa del Grand Slam Padel Show: "Stasera? E chi ci arriva... Chi segna segna, l'importante è che si vinca".

18:28

Italia-Irlanda del Nord, il netto distacco tra i valori delle rose

Ben 838,50 milioni di euro il valore della rosa azzurra, che supera nettamente i 100,15 milioni dell'Irlanda del Nord: la comparazione tra tutti i giocatori che stasera scenderanno in campo.

18:22

Bergamo invasa dai tifosi dell'Irlanda del Nord: la situazione

Mancano poco più di due ore al fischio d'inizio di Italia-Irlanda del Nord, con i tifosi che iniziano a spostarsi verso la New Balance Arena. Nella giornata di oggi, Bergamo è stata invasa dai supporters dell'Irlanda del Nord: sono attesi 1800 spettatori, in tanti sono senza biglietto e assisteranno alla partita in un meeting point previsto di maxischermo.

18:18

Italia-Irlanda del Nord, un minuto di silenzio per la scomparsa di Beppe Savoldi

"In memoria di Beppe Savoldi, questa sera allo Stadio di Bergamo verrà osservato un momento di raccoglimento prima dell’inizio della semifinale dei play-off mondiali tra Italia e Irlanda del Nord". Questo il comunicato ufficiale della Figc, che annuncia un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio per la scomparsa di Beppe Savoldi.

18:12

Tutte le scelte di Gattuso: movimenti sulla fascia e le riserve pronte ad entrare

Il ct azzurro ha preparato una partita di dominio, di pressione altissima e di contrasto per evitare le ripartenze degli avversari. Queste le sue possibili scelte per la formazione titolare che scenderà in campo a Bergamo e i motivi dietro le sue decisioni. LEGGI TUTTO

18:09

Italia, Bastoni vuole esserci: le condizioni prima della partita

Ieri Bastoni ha intensificato la preparazione, riprendendo a calciare il pallone sotto il diluvio. Sta bene e il dolore è diminuito: tutto lascia pensare che possa farcela per completare il reparto con Mancini e Calafiori.

18:06

Italia in campo a Bergamo per inseguire il sogno Mondiale

Dopo i due disastri nel 2018 e nel 2022, fallendo clamorosamente la qualificazione ai Mondiali, l'Italia si ritrova per la terza volta a passare per i playoff per inseguire un posto nella prossima Coppa del Mondo. La speranza è che vada in modo nettamente diverso di quanto accaduto contro Svezia e Macedonia del Nord.

18:03

Italia, la probabile formazione di Gattuso per l'Irlanda del Nord

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Allenatore: Gattuso

18:00

Italia-Irlanda del Nord, ci siamo: è il giorno della semifinale playoff

Inizia il cammino dell'Italia verso un posto al Mondiale 2026: oggi, giovedì 26 marzo, a Bergamo si va in campo per la semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord. Calcio d'inizio alle ore 20:45, chi passa affronta la vincente di Galles-Bosnia nella finale. Tutti gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale, dal pre-partita fino al post, sul corrieredellosport.it

New Balance Arena - Bergamo