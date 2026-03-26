Il New York Times pesante sull'Italia: "Sono terrorizzati". E l'Irlanda del Nord oggi fa la rassegna stampa...

INVIATA A BERGAMO - A poche ore da una delle partite più importanti della sua storia , l'Italia è in hotel a Bergamo cercando di pensare solo al calcio. Al campo. Gattuso su questo ha battuto tanto in ritiro, i giocatori lo sanno . Al contrario, il ct dell'Irlanda del Nord, O'Neill , sta facendo l'opposto. Sta buttando la pressione sugli Azzurri, addirittura facendo leggere ai suoi giocatori tutti gli articoli che parlano di questo. Stamattina l'edizione on line del New York Times ha, esattamente, raccontato come viene vista fuori questa sfida che potrebbe sancire il terzo Mondiale di fila senza l'Italia. Una, ricordiamolo semore, delle Nazionali più titolate al mondo con quattro coppe in bacheca.

Il New York Times sull'Italia: "Pesante fardello psicologico"

Scrive il New York Times (via The Athletic) in home page: "Caricata da un pesante fardello psicologico, l'Italia è terrorizzata all'idea di mancare la qualificazione al terzo Mondiale consecutivo. La sfida più grande sarà superare la paura del fallimento. Affrontarla rende questa una vera e propria prova mentale. Sulla carta, l'Italia era superiore alle avversarie nei precedenti play-off falliti. Ha vinto il Campionato Europeo disputato tra i due Mondiali a cui non si è qualificata. Nel 2022 hanno vinto il girone di Nations League, che comprendeva Inghilterra e Germania. Più recentemente, nel settembre 2024, ha battuto la Francia per 3-1 a Parigi. Francamente, nulla di tutto ciò conta quando subentra la paura e la pressione aumenta. Tre delle quattro possibili avversarie dell'Italia (Svezia, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord) sono fantasmi di fallimenti passati. Per quanto la Svezia abbia giocato male, la prospettiva che Viktor Gyokeres e Alexander Isak ritrovino la forma ha portato un certo sollievo dopo il sorteggio, con l'incontro contro l'Irlanda del Nord. La Federazione Italiana - continua l'articolo - ha scelto Bergamo come sede della partita contro l'Irlanda del Nord. La New Balance Arena ha una capienza di poco più di 23.000 posti ed è significativamente più piccola dello Stadio Olimpico di Roma e di San Siro di Milano. La decisione è stata presa per uno stadio più piccolo con un pubblico di casa rumoroso, anche se chiunque abbia assistito alla partita contro la Macedonia del Nord a Palermo quattro anni fa sa che un dodicesimo uomo da solo non basta". E allora, forse, fa bene Gattuso a dire che si dovrà pensare solo al calcio e non a tutto quello che c'è dietro.