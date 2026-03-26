Gattuso e Bonucci impazziti: urla, abbracci e adrenalina pura dopo il gol di Tonali contro l'Irlanda del Nord

BERGAMO - Tonali calcia forte e sblocca una sfida complessa e bloccata. Esplode la New Balance Arena, con il boato dei tifosi azzurri, ed esplode anche la panchina dell'Italia, con urla di gioia e abbracci. Dopo un primo tempo complicato e i primi dubbi che si insinuavano nelle teste dei giocatori, il gol del centrocampista arriva come una liberazione e fa scaricare tutta la tensione accumulata fino a quel momento.