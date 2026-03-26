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Zaniolo e il messaggio inaspettato su Instagram: cosa ha scritto per l'Italia

L'attaccante dell'Udinese ha postato parole di incoraggiamento per la Nazionale prima della semifinale dei playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord: i dettagli
2 min
TagsItaliaMondiali 2026Zaniolo
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ROMA - C'è un Paese intero a tifare per l'Italia di Gennaro Gattuso, che attraverso i playoff cerca il pass per i Mondiali 2026 in programma la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. E a spingere gli azzurri, in campo stasera a Bergamo nella semifinale contro l'Irlanda del Nord, c'è anche chi la maglia della Nazionale l'ha vestita come Nicolò Zaniolo.

 

 

Zaniolo e il messaggio social per l'Italia

"Ci sono momenti in cui si è in campo, altri in cui si sostiene da fuori! L'importante è sempre essere dalla stessa parte! In bocca al lupo ragazzi! Forza azzurri", ha scritto il 26enne trequartista dell'Udinese in una storia postata su Instagram proprio a ridosso del fischio d'inizio del match tra l'Italia e l'Irlanda del Nord alla 'New Balance Arena'. A corredo del post Zaniolo ha pubblicato l'immagine della sua esultanza dopo uno dei due gol segnati con la Nazionale (entrambi nel 9-1 rifilato all'Armenia il 18 novembre del 2019), di cui ha vestito la casacca in 19 occasioni (l'ultima volta il 24 marzo del 2024, in un'amichevole vinta 2-0 contro l'Ecuador a Harrison, negli Stati Uniti).

 

 

 

 

 

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