Zaniolo e il messaggio inaspettato su Instagram: cosa ha scritto per l'Italia

Zaniolo e il messaggio social per l'Italia

"Ci sono momenti in cui si è in campo, altri in cui si sostiene da fuori! L'importante è sempre essere dalla stessa parte! In bocca al lupo ragazzi! Forza azzurri", ha scritto il 26enne trequartista dell'Udinese in una storia postata su Instagram proprio a ridosso del fischio d'inizio del match tra l'Italia e l'Irlanda del Nord alla 'New Balance Arena'. A corredo del post Zaniolo ha pubblicato l'immagine della sua esultanza dopo uno dei due gol segnati con la Nazionale (entrambi nel 9-1 rifilato all'Armenia il 18 novembre del 2019), di cui ha vestito la casacca in 19 occasioni (l'ultima volta il 24 marzo del 2024, in un'amichevole vinta 2-0 contro l'Ecuador a Harrison, negli Stati Uniti).