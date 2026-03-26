Bosnia-Italia: data, orario e come vedere la finale dei playoff Mondiali
Ultimo atto. Non c'è tempo per esultare per l'Italia, che a Bergamo ha battuto 2-0 l'Irlanda del Nord grazie ai gol di Tonali al 56' e Kean all'80' nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. In finale, sulla strada per la kermesse intercontinentale che si terrà la prossima estate tra Usa, Canada e Messico, c'è la Bosnia, che ha a sua volta staccato il pass per l'atto decisivo superando ai calci di rigore il Galles: 1-1 al Cardiff City Stadium dopo i tempi regolamentari, con reti di James al 51' e dell'eterno Dzeko all'86'. Risultato confermato anche ai supplementari rendendo necessario il ricorso ai tiri dagli undici metri.
Bosnia-Italia, l'orario
La finale dei playoff tra la Bosnia di Sergej Barbarez e l'Italia di Gennaro Gattuso è in programma il prossimo martedì 31 marzo allo Stadion Bilino Polje di Zenica. Da definire l'orario del calcio d'inizio: si giocherà alle 18 o alle 20:45. Chi vince vola ai Mondiali 2026. In caso di parità al termine dei novanta minuti di gioco si procederà alla disputa dei tempi supplementari. Se l'equilibrio dovesse perdurare si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la nazionale qualificata alla competizione iridata.
Dove vedere Bosnia-Italia in diretta tv
Bosnia-Italia, la partita più importante della storia recente degli Azzurri, sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, in esclusiva, su Rai Uno, come da accordi per i diritti televisivi delle gare della Nazionale.
Dove vedere Bosnia-Italia in streaming
Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi la partita. Potrete seguire la webcronaca testuale della partita degli Azzurri su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Ultimo atto. Non c'è tempo per esultare per l'Italia, che a Bergamo ha battuto 2-0 l'Irlanda del Nord grazie ai gol di Tonali al 56' e Kean all'80' nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. In finale, sulla strada per la kermesse intercontinentale che si terrà la prossima estate tra Usa, Canada e Messico, c'è la Bosnia, che ha a sua volta staccato il pass per l'atto decisivo superando ai calci di rigore il Galles: 1-1 al Cardiff City Stadium dopo i tempi regolamentari, con reti di James al 51' e dell'eterno Dzeko all'86'. Risultato confermato anche ai supplementari rendendo necessario il ricorso ai tiri dagli undici metri.
Bosnia-Italia, l'orario
La finale dei playoff tra la Bosnia di Sergej Barbarez e l'Italia di Gennaro Gattuso è in programma il prossimo martedì 31 marzo allo Stadion Bilino Polje di Zenica. Da definire l'orario del calcio d'inizio: si giocherà alle 18 o alle 20:45. Chi vince vola ai Mondiali 2026. In caso di parità al termine dei novanta minuti di gioco si procederà alla disputa dei tempi supplementari. Se l'equilibrio dovesse perdurare si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la nazionale qualificata alla competizione iridata.