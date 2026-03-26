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Bosnia-Italia: data, orario e come vedere la finale dei playoff Mondiali

Allo Stadion Bilino Polje di Zenica la sfida decisiva per staccare il pass per la competizione iridata e volare alla volta di Stati Uniti, Canada e Messico
TagsBosniaItaliaPlayoff Mondiali 2026
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Tutte le notizie sulla squadra

Ultimo atto. Non c'è tempo per esultare per l'Italia, che a Bergamo ha battuto 2-0 l'Irlanda del Nord grazie ai gol di Tonali al 56' e Kean all'80' nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. In finale, sulla strada per la kermesse intercontinentale che si terrà la prossima estate tra Usa, Canada e Messico, c'è la Bosnia, che ha a sua volta staccato il pass per l'atto decisivo superando ai calci di rigore il Galles: 1-1 al Cardiff City Stadium dopo i tempi regolamentari, con reti di James al 51' e dell'eterno Dzeko all'86'. Risultato confermato anche ai supplementari rendendo necessario il ricorso ai tiri dagli undici metri.

Bosnia-Italia, l'orario

La finale dei playoff tra la Bosnia di Sergej Barbarez e l'Italia di Gennaro Gattuso è in programma il prossimo martedì 31 marzo allo Stadion Bilino Polje di Zenica. Da definire l'orario del calcio d'inizio: si giocherà alle 18 o alle 20:45. Chi vince vola ai Mondiali 2026. In caso di parità al termine dei novanta minuti di gioco si procederà alla disputa dei tempi supplementari. Se l'equilibrio dovesse perdurare si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la nazionale qualificata alla competizione iridata.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Dove vedere Bosnia-Italia in diretta tv

Bosnia-Italia, la partita più importante della storia recente degli Azzurri, sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, in esclusiva, su Rai Uno, come da accordi per i diritti televisivi delle gare della Nazionale.

Dove vedere Bosnia-Italia in streaming

Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi la partita. Potrete seguire la webcronaca testuale della partita degli Azzurri su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Ultimo atto. Non c'è tempo per esultare per l'Italia, che a Bergamo ha battuto 2-0 l'Irlanda del Nord grazie ai gol di Tonali al 56' e Kean all'80' nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. In finale, sulla strada per la kermesse intercontinentale che si terrà la prossima estate tra Usa, Canada e Messico, c'è la Bosnia, che ha a sua volta staccato il pass per l'atto decisivo superando ai calci di rigore il Galles: 1-1 al Cardiff City Stadium dopo i tempi regolamentari, con reti di James al 51' e dell'eterno Dzeko all'86'. Risultato confermato anche ai supplementari rendendo necessario il ricorso ai tiri dagli undici metri.

Bosnia-Italia, l'orario

La finale dei playoff tra la Bosnia di Sergej Barbarez e l'Italia di Gennaro Gattuso è in programma il prossimo martedì 31 marzo allo Stadion Bilino Polje di Zenica. Da definire l'orario del calcio d'inizio: si giocherà alle 18 o alle 20:45. Chi vince vola ai Mondiali 2026. In caso di parità al termine dei novanta minuti di gioco si procederà alla disputa dei tempi supplementari. Se l'equilibrio dovesse perdurare si procederà a battere i calci di rigore per stabilire la nazionale qualificata alla competizione iridata.

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