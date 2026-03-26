Bosnia-Italia: data, orario e come vedere la finale dei playoff Mondiali

Ultimo atto. Non c'è tempo per esultare per l'Italia, che a Bergamo ha battuto 2-0 l'Irlanda del Nord grazie ai gol di Tonali al 56' e Kean all'80' nella semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. In finale, sulla strada per la kermesse intercontinentale che si terrà la prossima estate tra Usa, Canada e Messico, c'è la Bosnia, che ha a sua volta staccato il pass per l'atto decisivo superando ai calci di rigore il Galles: 1-1 al Cardiff City Stadium dopo i tempi regolamentari, con reti di James al 51' e dell'eterno Dzeko all'86'. Risultato confermato anche ai supplementari rendendo necessario il ricorso ai tiri dagli undici metri.