Italia-Macedonia del Nord U21, la diretta della sfida di qualificazione agli Europei LIVE
Non solo l'Italia maggiore, impegnata nei playoff per il Mondiale 2026. Scende in campo anche l'Italia U21. Allo stadio Castellani di Empoli gli Azzurrini di Silvio Baldini sfidano i pari età della Macedonia del Nord. La gara è valida per la settima giornata della fase a gironi di queste qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. L'Italia vuole mettere pressione alla capolista Polonia, distante appena 3 punti. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
17:47
Italia-Macedonia del Nord U21, conto alla rovescia
Italia e Macedonia del Nord intensificano le operazioni di riscaldamento.
17:36
I calciatori a disposizione di Baldini e Stanic
Italia U21-Macedonia U21. Le formazioni e i giocatori a disposizione di Baldini e Stanic.
17:26
Italia U21-Macedonia U21, le formazioni ufficiali
Italia U21-Macedonia del Nord U21, le formazioni ufficiali.
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Cherubini, Ekhator, Koleosho. Ct. Baldini.
MACEDONIA DEL NORD U21 (4-2-3-1): Ljupke; Arizankoski, Meliqi, Djekov, Hamza; Angelov, Maslarov; Danev, Durakov, Trajkov, Gashtarov. Ct. Stanic.
17:16
Italia-Macedonia del Nord U21, alle 18:15 il calcio d'inizio
Scatta il conto alla rovescia: il calcio d'inizio della partita tra Italia U21 e Macedonia del Nord è in programma alle 18:15.