Dove vedere Italia-Macedonia del Nord U21 in tv? Rai o Sky, orario
Nel giorno che vede protagonista la Nazionale maggiore di Gennaro Gattuso, scende in campo anche l'Italia U21 di Silvio Baldini, chiamata ad ospitare la Macedonia del Nord in occasione della settima giornata della fase a gironi di queste qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. È caccia alla capolista Polonia, per un primo posto lontano attualmente tre lunghezze, in virtù della sconfitta incassata in rimonta nello scontro diretto con la selezione polacca.
Italia-Macedonia U21, l'orario
La sfida tra le formazioni U21 di Italia e Macedonia del Nord andrà in scena oggi, giovedì 26 marzo, alle ore 18:15 allo stadio "Carlo Castellani" di Empoli. Pronostico chiuso alla vigilia, ma gli Azzurrini devono dimostrare di aver metabolizzato i concetti trasmessi in questi giorni dal ct Baldini. Nel girone, si continua ad inseguire la Polonia.
Dove vedere Italia-Macedonia del Nord U21 in diretta tv
Italia-Macedonia del Nord U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Due, come da accordi per i diritti televisivi delle gare della Nazionale.
U21, dove vedere Italia-Macedonia del Nord in streaming
Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti. Potrete seguire la webcronaca testuale della partita degli Azzurrini su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Baldini e Stanic
ITALIA U21 (4-3-2-1): Motta; Favasuli, Comuzzo, Ahanor, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Cherubini, Koleosho; Ekhator. CT: Baldini.
A disposizione: Palmisani, Guarino, Kayode, Moruzzi, Berti, Faticanti, Venturino, Sini, Raimondo.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Bartesaghi e Cherubini.
MACEDONIA DEL NORD U21 (4-2-3-1): Vasilev; Stojilevski, Melicii, Djekov, Ajetovic; Georgievski, Angelov; Danev, Gashtarov, Trajkov; Hamza. CT: Stanic.
A disposizione: L. Dzekov, Arizankovski, Stojanovski, Durakov, Maslarov, Kurtishi, Stojanov, Manojlov, Ljatifi.
Indisponibili: -. Squalificati: Dimeski. Diffidati: Gashtarov, Djekov, Trajkov.
Nel giorno che vede protagonista la Nazionale maggiore di Gennaro Gattuso, scende in campo anche l'Italia U21 di Silvio Baldini, chiamata ad ospitare la Macedonia del Nord in occasione della settima giornata della fase a gironi di queste qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. È caccia alla capolista Polonia, per un primo posto lontano attualmente tre lunghezze, in virtù della sconfitta incassata in rimonta nello scontro diretto con la selezione polacca.
Italia-Macedonia U21, l'orario
La sfida tra le formazioni U21 di Italia e Macedonia del Nord andrà in scena oggi, giovedì 26 marzo, alle ore 18:15 allo stadio "Carlo Castellani" di Empoli. Pronostico chiuso alla vigilia, ma gli Azzurrini devono dimostrare di aver metabolizzato i concetti trasmessi in questi giorni dal ct Baldini. Nel girone, si continua ad inseguire la Polonia.