Dove vedere Italia-Macedonia del Nord U21 in tv? Rai o Sky, orario

U21, dove vedere Italia-Macedonia del Nord in streaming

Servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti. Potrete seguire la webcronaca testuale della partita degli Azzurrini su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.