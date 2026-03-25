Italia U21, Baldini sul mistero Kayode: "L'avevo convocato, però..."

Italia U21, il ct Baldini: "Dovremo giocare con entusiasmo"

Domani, per l'Italia U21, il confronto con la Macedonia del Nord, utile a consolidare il secondo posto nel girone e ad alimentare le residue speranze di qualificazione diretta ai prossimi Europei di categoria. Silvio Baldini, in conferenza stampa, si è soffermato innanzitutto sulle convocazioni e sul momento dei suoi: "Dovremo giocare con entusiasmo e la voglia di dimostrare chi siamo. Un gruppo bellissimo e che è cresciuto tanto, lo dicono i dati. Dobbiamo farlo vedere anche sul campo con una grande prestazione. Ho un gruppo di ragazzi stupendi, meravigliosi. C’è piacere nello stare insieme, ogni giorno dimostrano che vogliono crescere, sono positivi e stanno bene fra loro divertendosi, riuscendo al tempostesso a essere professionali. Fanno le cose giuste ed essere in mezzo al loro è un dono divino".

Baldini sulla Macedonia del Nord: "Non esistono partite scontate"

Nessun calo di tensione. Silvio Baldini vuole giocar bene e vincere, anche contro un avversario apparentemente meno blasonato come la Macedonia del Nord: "Nel calcio di oggi non esistono partite scontate. La Macedonia del Nord gioca 4-4-2 con una punta e una mezza punta, con esterni che attaccano la profondità su lanci lunghi: sappiamo che partita vorranno sviluppare. Sicuramente hanno dei valori tecnici, ma dipenderà da come li affronteremo: se riusciremo a essere concentrati e con la giusta voglia di dimostrare il nostro valore, potremo fare un risultato bello sia dal punto di vista del punteggio che del gioco", ha sottolineato il ct degli Azzurrini.