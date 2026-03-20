I convocati dell'Italia Under 21: le scelte di Baldini

Torna in campo anche l' Italia Under 21 . Baldini ha diramato la lista completi dei giocatori convocati per le prossime partite di qualificazione all'Europeo di categoria contro Macedonia del Nord e Svezia . L'allenatore dovrà fare a meno di due pedine risultate fondamentali finora per il suo ciclo, ovvero Palestra e Pissili . Entrambi sono stati chiamati dal ct Gattuso per la Nazionale maggiore in vista dei playoff decisivi per la qualificazione al Mondiale. Il centrocampista della Roma era stato assoluto protagonista dell'ultima tornata di partite con l'Under 21, grazie al gol contro il Montenegro e la perla contro la Polonia .

Italia U21, i convocati di Baldini

Oltre ai due convocati dalla Nazionale maggiore, Baldini non avrà a disposizione anche gli infortunati Camarda, Idrissi e Mane. Dunque spazio a quattro calciatori alla prima convocazione con l'Under 21: Ahanor dell'Atalanta, Daffara dell'Avellino, Mannini della Juve Stabia (in prestito dalla Roma) e Cacciamani, anche lui della Juve Stabia (in prestito dal Torino). Torna tra i convocati Raimondo e torna dall'infortunio Chiarodia. Di seguito la lista completa dei giocatori che Baldini avrà a disposizione:

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Juve Stabia), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

Baldini rincorre la Polonia per l'Europeo

Dunque riparte la rincorsa dell'Italia U21 verso la fase finale dell'Europeo in Albania e Serbia nel 2027. Gli Azzurrini di Baldini, secondi nel Gruppo E con 15 punti, hanno tre lunghezze da recuperare sulla Polonia capolista, ancora imbattuta e a punteggio pieno. Due sfide ravvicinate per provarci: giovedì 26 marzo (ore 18.15, Rai 2) al 'Carlo Castellani' di Empoli contro la Macedonia del Nord, poi martedì 1 aprile (ore 18.30, Rai 2) all'Arena di Boras contro la Svezia. Nello stesso periodo i polacchi ospiteranno l'Armenia e poi visiteranno il Montenegro: se entrambe le nazionali dovessero portare a casa il massimo, lo scontro diretto del 5 ottobre sarebbe un vero e proprio spareggio per il primo posto.

Italia U21, occhio a Macedonia del Nord e Svezia

Guai però a fare calcoli troppo in anticipo. L'andata contro la Macedonia del Nord non fu così semplice: gli Azzurrini giocarono oltre un'ora in dieci per l'espulsione di Moruzzi, soffrendo ogni minuto prima di strappare un fondamentale 1-0. Diverso il discorso con la Svezia, battuta 4-0 a Cesena in quella che rimane forse la prestazione più convincente di questo ciclo di qualificazioni. Gli scandinavi comunque a quota 9 punti, non hanno ancora abbandonato il sogno del secondo posto e il doppio impegno casalingo di marzo è decisivo per loro.