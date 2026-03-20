Playoff Mondiale, i convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord: c'è Palestra, torna Chiesa

Domenica 22 marzo , a seguito della 30ª giornata di Serie A, prenderà il via il raduno della Nazionale italiana che si ritroverà come di consueto a Coverciano per preparare la sfida decisiva contro l'Irlanda del Nord in programma per giovedì 26 marzo . Inizia la 'missione Mondiale' per Gattuso ed i suoi che in caso di successo nella sfida di Bergamo, affronteranno, questa volta in trasferta, una tra Galles e Bosnia il 31 marzo, nella sfida finale per decidere chi accederà ai Campionati Mondiali. La Nazionale è imbattuta a Bergamo, dove domenica sarà chiamata a vincere davanti a 23mila tifosi, sia per tenere aperta la scia di imbattibilità, sia per proseguiure il cammino verso i Mondiali. L'ultima vittoria alla New balance Arena risale a 6 mesi fa, quando Gattuso, all'esordio sulla panchina dell'Italia, vinse 5-0 contro l'Estonia.

Ecco i 28 convocati dal CT Gattuso per i play-off

Tra i 28 calciatori scelti da Gattuso, quelli che risaltano di più sono 2, un volto nuovo ed un grande ritorno. Il primo è Marco Palestra, difensore classe 2005 del Cagliari che in questa stagione ha dimostrato le sue qualità, meritandosi la chiamata in Nazionale maggiore. Il grande ritorno, molto atteso, è quello di Federico Chiesa, attualmente al Liverpool, e vincitore degli Europei 2021. Pisilli e Scalvini sono alla prima chiamata con l'attuale CT.