Playoff Mondiale, i convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord: c'è Palestra, torna Chiesa
Domenica 22 marzo, a seguito della 30ª giornata di Serie A, prenderà il via il raduno della Nazionale italiana che si ritroverà come di consueto a Coverciano per preparare la sfida decisiva contro l'Irlanda del Nord in programma per giovedì 26 marzo. Inizia la 'missione Mondiale' per Gattuso ed i suoi che in caso di successo nella sfida di Bergamo, affronteranno, questa volta in trasferta, una tra Galles e Bosnia il 31 marzo, nella sfida finale per decidere chi accederà ai Campionati Mondiali. La Nazionale è imbattuta a Bergamo, dove domenica sarà chiamata a vincere davanti a 23mila tifosi, sia per tenere aperta la scia di imbattibilità, sia per proseguiure il cammino verso i Mondiali. L'ultima vittoria alla New balance Arena risale a 6 mesi fa, quando Gattuso, all'esordio sulla panchina dell'Italia, vinse 5-0 contro l'Estonia.
Ecco i 28 convocati dal CT Gattuso per i play-off
Tra i 28 calciatori scelti da Gattuso, quelli che risaltano di più sono 2, un volto nuovo ed un grande ritorno. Il primo è Marco Palestra, difensore classe 2005 del Cagliari che in questa stagione ha dimostrato le sue qualità, meritandosi la chiamata in Nazionale maggiore. Il grande ritorno, molto atteso, è quello di Federico Chiesa, attualmente al Liverpool, e vincitore degli Europei 2021. Pisilli e Scalvini sono alla prima chiamata con l'attuale CT.
Portieri
Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).
L'Irlanda del Nord è tra le ripescate per il piazzamento. Tre vittorie e tre sconfitte nel girone delle qualificazioni ai Mondiali che ha concluso in terza posizione dietro Germania e Slovacchia.
Difensori
Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).
I precedenti contro gli irlandesi sono 11. Il bottino parla chiaro, 7 vittorie Azzurre, 3 pareggi ed una sola sconfitta, arrivata il 15 gennaio 1958; la gara finì 2-1 a Belfast e i padroni di casa, impedirono all'Italia di qualificarsi ai Mondiali.
Centrocampisti
Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).
Sciolto il nodo sui centrocampisti dopo l'ansia per le condizioni di Tonali che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso dopo aver abbandonato il terreno di gioco nella sfida di Champions League contro il Barcellona. Per il centrocampista, fortunatamente, si tratta solo di un edema e prima di raggiungere i compagni a Coverciano, sarà a disposizione del Newcastle per la gara contro il Sunderland.
Attaccanti
Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).
Ritorno importante quello di Federico Chiesa che è alla prima convocazione con Gattuso, nonostante i due fossero in contatto da quasi un anno. La sua ultima apparizione con la Nazionale, risale ad Euro 2024.
Domenica 22 marzo, a seguito della 30ª giornata di Serie A, prenderà il via il raduno della Nazionale italiana che si ritroverà come di consueto a Coverciano per preparare la sfida decisiva contro l'Irlanda del Nord in programma per giovedì 26 marzo. Inizia la 'missione Mondiale' per Gattuso ed i suoi che in caso di successo nella sfida di Bergamo, affronteranno, questa volta in trasferta, una tra Galles e Bosnia il 31 marzo, nella sfida finale per decidere chi accederà ai Campionati Mondiali. La Nazionale è imbattuta a Bergamo, dove domenica sarà chiamata a vincere davanti a 23mila tifosi, sia per tenere aperta la scia di imbattibilità, sia per proseguiure il cammino verso i Mondiali. L'ultima vittoria alla New balance Arena risale a 6 mesi fa, quando Gattuso, all'esordio sulla panchina dell'Italia, vinse 5-0 contro l'Estonia.
Ecco i 28 convocati dal CT Gattuso per i play-off
Tra i 28 calciatori scelti da Gattuso, quelli che risaltano di più sono 2, un volto nuovo ed un grande ritorno. Il primo è Marco Palestra, difensore classe 2005 del Cagliari che in questa stagione ha dimostrato le sue qualità, meritandosi la chiamata in Nazionale maggiore. Il grande ritorno, molto atteso, è quello di Federico Chiesa, attualmente al Liverpool, e vincitore degli Europei 2021. Pisilli e Scalvini sono alla prima chiamata con l'attuale CT.