La nuova vita di Lichtsteiner: “Allegri e Conte i miei maestri”

Lichtsteiner: "Allegri eccellente nel team building"

Ancora alla Juve ha lavorato e vinto anche con Allegri, tecnico del Milan, altro maestro.

«Eccellente nel team building. Sa creare un’ottima intesa in squadra e gestire molto bene i giocatori di punta nel corso di una stagione. È molto pragmatico e adatta fortemente il suo stile di gioco alla squadra che allena».



Si ispira di più a Conte o Allegri?

«I loro punti di forza sono fonte di ispirazione per me. Sono entrambi dei vincitori, dei campioni. Ed entrambi sono stati fondamentali per la mia carriera da calciatore. Lavorerò sodo per avere una parabola da allenatore altrettanto di successo, anche se è molto difficile. Ma ero ambizioso e lo sono ancora».



Alla Lazio, invece, aveva Delio Rossi.

«Mi ha insegnato moltissimo sul comportamento difensivo collettivo e individuale, trasformandomi in un difensore decisamente migliore. Un know-how che sfrutto anche oggi da allenatore».



Davanti a tutti, in Serie A, c’è Chivu con l’Inter.

«Sì, seguo con grande interesse: l’Italia è la mia seconda patria e sto conseguendo la licenza UEFA Pro in Italia. Mi sto divertendo moltissimo».