Milan, ti ricordi Honda? Il giapponese torna in campo a 39 anni

Keisuke Honda non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. L'ex stella del Milan e del Giappone, all'età di 39 anni, ha scelto di sposare una nuova sfida e di farlo con l' FC Jurong , club di Singapore che milita nella Premier League nazionale. Un progetto che va oltre il calcio.

Nuova avventura per Keisuke Honda, l'ex Milan giocherà in Singapore

Protagonista in queste settimane anche con il team delle Japan Legends, per alcuni incontri di beneficenza, Keisuke Honda ha firmato un contratto biennale con l'FC Jurong, società di Singapore che ha deciso di puntare sull'esperienza del giapponese, reduce dalla parentesi vissuta con i colori dei bhutanesi del Paro FC, con cui ha collezionato due presenze e due gol nella stagione 2024/25. In precedenza, ha giocato per l'FK Suduva in Lituania nel 2021, senza dimenticare i vari campionati disputati in Giappone, Paesi Bassi, Russia, Italia, Messico, Australia, Brasile e Azerbaigian.

Honda: "L'obiettivo è vincere il campionato"

Un nuovo Keisuke Honda, tra social e realtà. Del resto, il talento giapponese sta "affrontando diverse sfide personali", come raccontato in una nota a margine dell'annuncio ufficiale dell'FC Jurong. L'obiettivo è segnare in più campionati nazionali e stabilire un nuovo record. "In ogni caso, - ha poi aggiunto il fantasista ex Milan, protagonista in tre Mondiali con il Giappone - il mio obiettivo principale con questo club è vincere il titolo di campionato. Ci sono un paio di rivali molto forti, quindi sarà una sfida dura, ma sono determinato a realizzarla".

Honda è più di una semplice operazione di mercato

Tra campo e operazione di marketing. Keisuke Honda è tra i calciatori più conosciuti in Oriente. Lo dimostrano le ultime esperienze e le scelte fatte dal giocatore giapponese, ritiratosi dalla nazionale dopo i Mondiali di Russia 2018, con 38 gol all'attivo in 98 apparizioni. Fuori dal campo, oggi, dirige un fondo di capitale di rischio e possiede un club non professionistico in Giappone e si è anche cimentato nel ruolo di ct, assumendo persino la guida della nazionale cambogiana da agosto 2018 a gennaio 2023. L'FC Jurong, che prima si chiamava Albirex Niigata Singapore, ha confermato che portare Honda all'interno del club "va oltre l'ingaggio di un singolo giocatore. Per costruire un grande castello è necessaria una solida pietra angolare", parola del presidente Daisuke Korenaga.