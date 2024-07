Keisuke Honda torna a giocare dopo il ritiro: la nuova squadra dell'ex Milan

Honda riparte dal Bhutan: ha firmato con il Paro FC

Keisuke Honda, con un passato in Serie A, ha deciso di rimettersi in gioco, sposando la causa del Paro FC in vista dei playoff di AFC Challenga Cup, competizione che fa riferimento alla Bhutan Premier League. Ad annunciare il ritorno sulla scena dell'ex Milan è stato lo stesso club bhutanese, attraverso i propri canali social ufficiali: "Il Paro FC è entusiasta di annunciare l'entusiasmante aggiunta di Keisuke Honda, la rinomata star del calcio giapponese, alla nostra squadra per i prossimi playoff di AFC Challenge Cup. L'arrivo di Honda rappresenta un momento monumentale per il nostro club e simboleggia la nostra ambizione di competere ai massimi livelli del calcio asiatico. Come club profondamente radicato nel calcio bhutanese, l'arrivo di un giocatore del calibro di Honda non è solo un grande onore, ma anche un'importante opportunità di crescita e sviluppo. Il suo bagaglio di esperienza e competenza, avendo giocato non solo per la nazionale giapponese, ma anche per club rinomati come l'AC Milan e altri, senza dubbio eleverà le nostre prestazioni sul campo e ispirerà i nostri giocatori a raggiungere nuovi traguardi. La decisione di Honda di unirsi al Paro FC sottolinea il nostro impegno a promuovere l'eccellenza e il calcio in Bhutan. Crediamo che la sua presenza non solo rafforzerà la nostra squadra, ma servirà anche da catalizzatore per il progresso del calcio in tutto il Paese. Non vediamo l'ora di mostrare i nostri progressi e di competere con determinazione nei playoff della AFC Challenge Cup con Keisuke Honda".