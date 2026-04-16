La scelta di Messi, torna in Spagna e si compra una squadra!

Lionel Messi ha ufficialmente comprato un club . La star dell'Inter Miami è diventato il proprietario dell' UE Cornellà , club catalano della quinta divisione spagnola e punto di riferimento per il calcio giovanile della regione. Dal vivaio del Cornellà tanti prodotti della Masia, da Jordi Alba a David Raya, fino all'ex Lazio Keita Baldé e Gerard Martin.

Messi compra un club in Spagna

Questo il comunicato del club sull'acquisizione da parte dell'argentino: "L'UE Cornellà annuncia che il calciatore argentino e otto volte vincitore del Pallone d'Oro, Leo Messi, ha formalizzato l'acquisizione del club, diventandone il nuovo proprietario. Questa mossa rafforza gli stretti legami di Messi con il Barcellona e il suo impegno per lo sviluppo dello sport e dei talenti locali in Catalogna, un legame che affonda le radici negli anni trascorsi al Barcellona e che si è consolidato nel tempo. Fondato nel 1951, l'UE Cornellà è uno dei club con la più grande tradizione nel calcio catalano e nazionale. Nel corso della sua storia, il club si è distinto per un solido settore giovanile e per la sua capacità di competere ai massimi livelli del calcio semiprofessionistico spagnolo, diventando un punto di riferimento nello sviluppo dei giovani talenti".

Messi e Catalogna, il legame rafforzato con l'acquisizione del Cornellà

Il legame tra Messi e la Catalogna non è mai stato messo in discussione, nonostante l'addio burrascoso dal Barcellona e i tanti anni che ha passato lontano dalla regione. Questo gesto però ha confermato quando Messi sia legato a quella terra. La nota ufficiale del club prosegue: "L'impegno di Messi nei confronti dei giovani talenti si riflette anche nella solida struttura giovanile del club, con squadre che competono nelle massime categorie giovanili a livello nazionale e regionale. Questo impegno è stato dimostrato dal capitano dell'Argentina anche attraverso altre iniziative di sviluppo giovanile, come la Messi Cup, un torneo che ha visto la sua prima edizione lo scorso dicembre a Miami, con la partecipazione di otto tra le migliori squadre Under 16 del mondo (Newell's Old Boys, Inter, River Plate, Inter Miami, Atlético Madrid, Chelsea FC, Manchester City e FC Barcelona). L'arrivo di Leo Messi segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia del club, volto a promuovere la crescita sia sportiva che istituzionale, a consolidare le sue fondamenta e a continuare a investire nei talenti. Il progetto è guidato da una visione a lungo termine e da un piano strategico che coniuga ambizione, sostenibilità e un forte legame con le sue radici locali".

La prima squadra di Messi da proprietario

Ma non è la prima volta che Leo Messi diventa il proprietario di un calcio calcistico. Infatti nel maggio del 2025 era stata ufficializzata l'entrata nella piramide del calcio uruguaiano del Deportivo LSM. Un progetto fatto partire da Suarez nel 2018, che ha iniziato la sua attività agonistica nel 2025, con Suarez e Messi come presidenti e proprietari. Il club ha iniziato a giocare nella stagione attualmente in corso nella quarta divisione uruguaiana.