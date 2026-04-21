Midtjylland shock, accoltellato Djabi: "Aggredito e sottoposto a due interventi". Come sta

Alamara Djabi, diciannovenne centrocampista della Guinea-Bissau, di proprietà dell'FC Midtjylland, è rimasto gravemente ferito in un'aggressione con un coltello. Come riportato in un comunicato ufficiale diffuso dal club danese oggi, martedì 21 aprile 2026, il giovane calciatore "si trova in condizioni stabili dopo due interventi chirurgici. Si è risvegliato dal coma farmacologico e, nel complesso, sta relativamente bene considerate le circostanze". Fatto il punto sulle condizioni del proprio tesserato l'FC Midtjylland ha sottolineato che rimane "in stretto contatto con le autorità e offre il suo pieno supporto ad Alamara Djabi e alla sua famiglia".