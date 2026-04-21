Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 21 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Midtjylland shock, accoltellato Djabi: "Aggredito e sottoposto a due interventi". Come sta

Il diciannovenne centrocampista della Guinea-Bissau sarebbe stato aggredito la scosa domenica notte: è caccia all'uomo
2 min
TagsDjabiMidtjyllandAggressione Djabi

Alamara Djabi, diciannovenne centrocampista della Guinea-Bissau, di proprietà dell'FC Midtjylland, è rimasto gravemente ferito in un'aggressione con un coltello. Come riportato in un comunicato ufficiale diffuso dal club danese oggi, martedì 21 aprile 2026, il giovane calciatore "si trova in condizioni stabili dopo due interventi chirurgici. Si è risvegliato dal coma farmacologico e, nel complesso, sta relativamente bene considerate le circostanze". Fatto il punto sulle condizioni del proprio tesserato l'FC Midtjylland ha sottolineato che rimane "in stretto contatto con le autorità e offre il suo pieno supporto ad Alamara Djabi e alla sua famiglia".

Aggressione Djabi nella zona di Herning: è caccia all'uomo

Cosa è successo? Djabi sarebbe stato aggredito alle 3:30 di domenica mattina nella città danese di Herning. La polizia danese ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di essere alla ricerca di un uomo di 20 anni, con carnagione chiara e capelli corti e scuri, a seguito di un'aggressione con un coltello avvenuta domenica sera nella zona di Herning. Il diciannovenne, che si è unito al club la scorsa estate, ha giocato con l'FC Midtjylland durante le qualificazioni di Europa League di questa stagione prima di essere aggregato al settore giovanile.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Estero

Da non perdere

FC Midtylland, la rosaEuropa League, risultati e calendario

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS