Midtjylland shock, accoltellato Djabi: "Aggredito e sottoposto a due interventi". Come sta
Alamara Djabi, diciannovenne centrocampista della Guinea-Bissau, di proprietà dell'FC Midtjylland, è rimasto gravemente ferito in un'aggressione con un coltello. Come riportato in un comunicato ufficiale diffuso dal club danese oggi, martedì 21 aprile 2026, il giovane calciatore "si trova in condizioni stabili dopo due interventi chirurgici. Si è risvegliato dal coma farmacologico e, nel complesso, sta relativamente bene considerate le circostanze". Fatto il punto sulle condizioni del proprio tesserato l'FC Midtjylland ha sottolineato che rimane "in stretto contatto con le autorità e offre il suo pieno supporto ad Alamara Djabi e alla sua famiglia".
Aggressione Djabi nella zona di Herning: è caccia all'uomo
Cosa è successo? Djabi sarebbe stato aggredito alle 3:30 di domenica mattina nella città danese di Herning. La polizia danese ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di essere alla ricerca di un uomo di 20 anni, con carnagione chiara e capelli corti e scuri, a seguito di un'aggressione con un coltello avvenuta domenica sera nella zona di Herning. Il diciannovenne, che si è unito al club la scorsa estate, ha giocato con l'FC Midtjylland durante le qualificazioni di Europa League di questa stagione prima di essere aggregato al settore giovanile.