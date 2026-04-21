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martedì 21 aprile 2026
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Coppa di Francia, il Lens non si ferma più: batte il Tolosa e vola in finale© APS

Coppa di Francia, il Lens non si ferma più: batte il Tolosa e vola in finale

Dopo il pirotecnico confronto in campionato, match senza storia stavolta al Bollaert: la squadra di Sage vince 4-1 e aspetta Strasburgo-Nizza
2 min
TagsCoppa di FranciaLensTolosa

A tre giorni dal pirotecnico match di Ligue 1, Lens e Tolosa sono tornate a sfidarsi per la semifinale di Coppa di Francia, ma stavolta praticamente non c'è mai partita, con la formazione di Sage, che si impone per 4-1 e vola in finale, in attesa di Strasburgo-Nizza in programma mercoledì.

Gara decisa già nel primo tempo

In un Bollaert al solito infuocato, partono fortissimo i padroni di casa, che la sbloccano già al 9' con il rigore che Thauvin prima si procura, con l'ausilio del Var, e poi trasforma con freddezza. Il Lens non rallenta, anzi insiste e trova il raddoppio al 18' con un preciso rasotetta di Saint-Maximin. Il Tolosa è stordito, ma al 21' si ritrova in partita grazie a una clamorosa papera difensiva dei giallorossi, che concedono a Hidalgo il pallone del 2-1. L'illusione degli ospiti dura però meno di un quarto d'ora, perché al 35, sul perfetto filtrante di Abdulhamid, Udol non sbaglia e ristabilisce le distanze.

Poca storia nella ripresa, con il Tolosa che tenta di accorciare nuovamente le distanze, ma che al 74' alza bandiera bianca: Abdulhami veste ancora i panni dell'uomo assist, stavolta a favore di Thomasson, che con freddezza autografa il 4-1 che chiude il discorso.

Lens-Tolosa 4-1: cronaca, tabellino e statistiche

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