Ligue 1, il Lens ribalta il Tolosa e torna a -1 dal Psg

La 30ª giornata di Ligue 1 si apre con il primo round tra Lens e Tolosa , che il prossimo mercoledì si ritroveranno sempre al Felix Bollaert per la semifinale di Coppa di Francia . Ad imporsi è come da pronostici la squadra di Sage, ma la vittoria giallorossa è al cardiopalma, con la rimonta dallo 0-2 al 3-2 che vale il -1 dal Psg capolista.

Ligue 1, la classifica

Uno-due Tolosa, schock Lens all'intervallo

L'avvio di gara è assolutamente sorprendente in un match che avrebbe dovuto vedere i padroni di casa sul pezzo sin dal primo minuto per tentare di mettere ancora pressione al lanciatissimo Psg. E invece accade quel che non ti aspetti, con gli ospiti che colpiscono al primo affondo, al 6', con Casseres che con una conclusione da fuori manda in crisi l'incerto Risser, la cui indecisione regala il vantaggio al Tolosa. Che al 13' trova anche il raddoppio, grazie all'imperioso stacco di Koumbassa. Buio pesto per il Lens, che rivede però uno spiraglio di luce poco dopo il quarto d'ora, quando la sconsiderata entrata di Gboho vale il cartellino rosso diretto. La superiorità numerica aiuta i padroni di casa, che però non riescono ad accorciare le distanze prima dell'intervallo, al netto della rete annullata a Sotoca.

Lens-Tolosa 3-2: cronaca, tabellino e statistiche

Ganiou fa esplodere il Bollaert

Nella ripresa suona tutta un'altra musica, con la squadra di Sage che scende in campo con il coltello tra i denti e decisa a riprendere il risultato. Al 61' è Abdulhamid a riaprire l'incontro con un preciso colpo di testa, mentre poco dopo, al 67', è Thomasson a spingere nella porta sguarnita il pallone del pari. A far impazzire di gioia il Bollaert è però Ganiou, che in pieno recupero trova il gol del sorpasso sugli sviluppi dell'ultimo disperato corner.