"Spiava gli avversari", clamoroso in Inghilterra: Southampton escluso dalla finale playoff e penalizzato di 4 punti!

Clamoroso in Inghilterra . Come riporta il The Guardian, il Southampton è stato escluso dalla finale dei playoff di Championship e penalizzato di quattro punti per la prossima stagione per aver spiato il Middlesbrough e altre due squadre avversarie. Una commissione disciplinare indipendente ha inflitto la sanzione dopo che la English Football League (EFL) ha accusato il Southampton di violazione del proprio regolamento. L' EFL ha dichiarato che il Southampton ha "ammesso molteplici violazioni del regolamento EFL relative alle riprese non autorizzate degli allenamenti di altre squadre" e che le violazioni ammesse "riguardano le partite contro l' Oxford United nel dicembre 2025, l' Ipswich Town nell'aprile 2026 e il Middlesbrough nel maggio 2026". Ciò significa che il Middlesbrough , sconfitto dal Southampton in semifinale, dovrà affrontare l' Hull per un posto in Premier League . La finale è in programma sabato a Wembley .

Il Southampton ha presentato ricorso

Il Southampton ha presentato ricorso e la commissione punta a esprimere il proprio verdetto entro la mercoledì. "A seconda dell'esito, potrebbe esserci un'ulteriore modifica al calendario della partita di sabato", ha dichiarato l'EFL. Il Middlesbrough aveva chiesto l'esclusione del Southampton dai playoff, sostenendo di essere stato vittima di spionaggio durante gli allenamenti due giorni prima della partita di andata delle semifinali.

La denuncia del Middlesbrough

La vicenda è nota. Il Middlesbrough ha dichiarato di aver sorpreso un analista del Southampton nascosto tra i cespugli, intento a filmare un allenamento. Il Southampton non ha vinto nessuna delle partite successive allo spionaggio: ha perso a Oxford e pareggiato in casa contro l'Ipswich e a Middlesbrough. Nella partita di ritorno, però, ha battuto il Boro per 1-0. Prima della partita i tifosi di entrambe le squadre avevano ironizzato sull'accaduto mimando il gesto del bincolo o addirittura portandone di veri e proprio allo stadio.

La soddisfazione del Boro e l'indignazione del Southampton

Il Middlesbrough ha accolto con soddisfazione la decisione della commissione e ha dichiarato: "Riteniamo che ciò invii un messaggio chiaro per il futuro del nostro sport in termini di integrità e condotta sportiva". La commissione d'appello sarà composta da membri completamente nuovi. Il Southampton ritiene che le sanzioni senza precedenti siano del tutto sproporzionate ed è fiducioso che la decisione verrà ribaltata in udienza mercoledì.