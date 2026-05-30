Ranieri torna a Leicester, il video da brividi e una sola parola all'ingresso in campo

Claudio Ranieri è tornato a Leicester . Sir Claudio, reduce dalla conclusione della sua esperienza come Seniro Advisor della Roma , il leggendario ex allenatore del club inglese ha raggiunto il King Power Stadium per l’anniversario dello storico trionfo in Premier League di dieci anni fa per un evento attesissimo. Le Foxes giocheranno, infatti, una partita a scopo benefico per ricordare l'impresa realizzata nella stagione 2015/16 . Attraverso i propri canali socil il club inglese ha documentato l'arrivo allo stadio di "King Claudio" con un video emozionante nel quale si vede Ranieri fare il proprio ingresso sul rettangolo di gioco, guardarsi intorno e osservare gli spalti vuoti, che gli avranno certamente riportato alla memoria le scene di gioia viste in quell'annata indimenticabile. Infine esclamare: "Good!" .

Leicester, dalla vittoria della Premier alla retrocessione in League One

Eppure da quel trionfo è iniziata una incredibile parabola discendente per il Leicester. Quella leggendaria squadra, costruita per non retrocedere, ma che si mise alle spalle tutte le big regalandosi il titolo e la qualificazione in Champions League, dieci anni dopo si ritrova retrocessa in League One, la terza serie del calcio inglese, a distanza di uno solo anno dalla retrocessione in Championship.

Era il Leicester di Mahrez, Schmeichel e Vardy, ora spera di tornare grande

Il Leicester di Mahrez, Schmeichel, Kanté e Vardy, solo per citarne alcuni, è un ricordo lontano ma comunque indelebile e il ritorno di Ranieri ha scatenato la nostalgia e centinaia di messaggi a lui inneggianti. Una storia incredibile, che verrà celebrata, con la speranza che il Leicester possa al più presto risalire la china e tornare lì dove Ranieri lo aveva lasciato.

Vardy, la delusione per la retrocessione con la Cremonese

E proprio Vardy, che di quel Leicester era il capocanoniere indiscusso (24 gol in 36 presenze), ha da poco concluso la sua prima stagione in Serie A retrocedendo in Serie B con la Cremonese.

La favola non si è ripetuta. La sua esperienza con le Foxes si era interrotta dopo 13 anni, nell'estate 2025, dopo che non era riuscito a evitare la retrocessione in Championship. Una cavalcata incredibile chiusa con 200 gol e 71 assist.