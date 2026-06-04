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giovedì 4 giugno 2026
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La lotta elettorale del Real Madrid diventa un caso: la promessa di ingaggiare Haaland fa infuriare il Manchester City

Si accende il duello per la presidenza che vede protagonisti Florentino Perez, numero uno uscente, ed Enrique Riquelme: ecco cosa è successo nelle ultime ore
2 min
TagsReal MadridHaalandCalciomercato

Si accende la campagna elettorale che vede protagonisti Florentino Perez ed Enrique Riquelme, candidati alla presidenza del Real Madrid. Un duello senza esclusioni di colpi, che ora è persino a rischio di azioni legali. Il motivo? L'utilizzo di immagini legate a personaggi fuori dalla cerchia dei blancos: su tutte, la figura di Erling Braut Haaland, stella del Manchester City.

 

Real Madrid, si infiamma il duello Florentino Perez-Riquelme: la promessa di ingaggiare Haaland fa infuriare il Manchester City

Pur di conquistare la presidenza del Real Madrid, il candidato Enrique Riquelme è arrivato ad utilizzare in televisione una maglia dei blancos con il nome di Haaland, riferendo al pubblico che "ha una clausola rescissoria" e che il norvegese "vorrebbe unirsi al Real Madrid". Immediata, però, la smentita del padre e dell'agente di Haaland, attraverso un comunicato congiunto, prima che il City respingesse categoricamente l'ipotesi: "Le notizie provenienti dalla Spagna riguardo al futuro di Erling Haaland sono false - si legge -. Non c'è alcuna possibilità che ciò accada e non esiste alcuna clausola contrattuale che lo permetta. Stiamo valutando azioni legali per l'utilizzo dell'immagine del nostro giocatore in questo contesto". Contestualmente, anche i Citizens si sono riservati la possibilità di intraprendere azioni legati in seguito alla promessa di ingaggiare il loro giocatore più importante.

 

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