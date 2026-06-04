La lotta elettorale del Real Madrid diventa un caso: la promessa di ingaggiare Haaland fa infuriare il Manchester City
Si accende la campagna elettorale che vede protagonisti Florentino Perez ed Enrique Riquelme, candidati alla presidenza del Real Madrid. Un duello senza esclusioni di colpi, che ora è persino a rischio di azioni legali. Il motivo? L'utilizzo di immagini legate a personaggi fuori dalla cerchia dei blancos: su tutte, la figura di Erling Braut Haaland, stella del Manchester City.
Real Madrid, si infiamma il duello Florentino Perez-Riquelme: la promessa di ingaggiare Haaland fa infuriare il Manchester City
Pur di conquistare la presidenza del Real Madrid, il candidato Enrique Riquelme è arrivato ad utilizzare in televisione una maglia dei blancos con il nome di Haaland, riferendo al pubblico che "ha una clausola rescissoria" e che il norvegese "vorrebbe unirsi al Real Madrid". Immediata, però, la smentita del padre e dell'agente di Haaland, attraverso un comunicato congiunto, prima che il City respingesse categoricamente l'ipotesi: "Le notizie provenienti dalla Spagna riguardo al futuro di Erling Haaland sono false - si legge -. Non c'è alcuna possibilità che ciò accada e non esiste alcuna clausola contrattuale che lo permetta. Stiamo valutando azioni legali per l'utilizzo dell'immagine del nostro giocatore in questo contesto". Contestualmente, anche i Citizens si sono riservati la possibilità di intraprendere azioni legati in seguito alla promessa di ingaggiare il loro giocatore più importante.