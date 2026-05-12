Furia Florentino Perez: "Sul Real Madrid dette tante falsità, io non vado da nessuna parte. La Liga è il nostro nemico!"
Un one man show. Florentino Perez, il presidente del Real Madrid, è stato protagonista di un'attesa conferenza stampa per tentare di rafforzare la sua posizione di numero uno del club dopo il successo in campionato del Barcellona. Il succo del discorso? "Florentino non se ne va finché i soci non decidono che debba andarsene. Pensano di potermi cacciare dal club. Dovranno spararmi". Ancora: "Dispiace dirvi che non mi dimetterò, ma ho chiesto di avviare il processo per indire nuove elezioni del consiglio direttivo, alle quali ci candideremo. Qui non esiste un solo proprietario, ci sono 1000 soci e ho preso questa decisione perché si è creata una situazione assurda, provocata da campagne contro gli interessi del Real Madrid e contro il sottoscritto. Non sono arrivati i risultati migliori, ma nello sport non si vince sempre. Eppure qualcuno ha approfittato della situazione per attaccarmi personalmente. Ho sentito dire: “Dov’è Florentino?”. Ma io normalmente non parlo. Alcuni hanno detto che ho un cancro terminale: posso rassicurarvi che la mia salute è perfetta. Non siamo riusciti a vincere nulla. Ma sotto la mia presidenza abbiamo vinto 66 titoli tra calcio e basket, tra cui sette Coppe dei Campioni. E voglio parlare a quelli che stanno dietro questa campagna, che si muovono nell’ombra: si presentino alle elezioni, ora ne hanno la possibilità, io mi presenterò per difendere gli interessi del Real Madrid".
Perez Contro la Liga
Alcuni passaggi sono stati molto duri, rivolti soprattutto alla stampa e alle fughe di notizie: "Voglio qualcuno che mi si opponga e non ne trovo mai uno. Forse faccio paura".
Ancora: "Perché i media madrileni sono contro il Real Madrid? Perché? Ci sono delle persone cattive nel club che creano fughe di notizie, le abbiamo identificate. Me ne occupo io, lasciateli a me. Vogliono che vinciamo 10-0 ogni partita? Lo faremo, non preoccupatevi". Perez continua: "Gli arbitri ci hanno rubato 18 punti in Liga. Non voglio nulla dal Real Madrid. Non ho bisogno di soldi, fama, pubblicità, potere, niente. Voglio solo difendere gli interessi di questo club. Ho vinto solo 7 Liga al Real Madrid? Avrei dovuto vincerne 14. Mi hanno rubato gli altri 7 titoli. Non voglio vantarmi della mia società, ma fatturiamo miliardi in più continenti.Il Real Madrid ha ottenuto un successo enorme sotto la mia presidenza. Questa è la verità, io sono il presidente con più titoli nella storia. I tifosi sono con me. I soci sono con me".
Su Mourinho
"Mourinho? Non ne stiamo parlando in questo momento. Stiamo parlando di mantenere il controllo del Real Madrid: noi, i soci. Non i giornalisti"