Barcellona-Real Madrid diretta Clasico: segui il derby che può valere la Liga LIVE

Il Clásico di questa sera può entrare nella storia della Liga. In 95 edizioni del campionato spagnolo non è mai successo che si decidesse tutto in un derby tra Barcellona e Real Madrid. Con un pareggio i blaugrana potrebbero festeggiare il loro 29° titolo della storia (i Blancos - di Liga - ne hanno 36 in bacheca) proprio davanti ai rivali di sempre, che non se la passano proprio bene: zero "tituli" - alla Mourinho - e uno spogliatoio che in Spagna definiscono "spaccato". Mai, però, dare per morto il Real, che ha come obiettivo quello di posticipare la festa del Barça alla prossima giornata. Segui tutto in diretta.

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Arbeloa alla prima contro il Barcellona

Arbeloa disputerà la sua prima partita da allenatore del Real Madrid contro il Barcellona in tutte le competizioni. Solo quattro tecnici dei Blancos hanno debuttato con una vittoria nel Clásico in occasione della loro prima sfida in casa dei blaugrana: José Quirante nel 1929 (1-2), Carlos Queiroz nel 2003 (1-2), Bernd Schuster nel 2007 (0-1) e Zinedine Zidane nel 2016 (1-2).

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Le curiosità di Barcellona-Real Madrid

Il Real Madrid ha vinto otto degli ultimi 12 scontri diretti contro il Barcellona in Liga (4P), ottenendo lo stesso numero di successi registrato nelle precedenti 32 sfide di campionato tra le due squadre (8V, 7N, 17P).

Nessuno degli ultimi 12 confronti in Liga tra Real Madrid (otto vittorie) e Barcellona (quattro) è terminato in pareggio; si tratta della striscia più lunga senza segni X nel Clásico in campionato dal periodo tra il 1977 e il 1986, quando le due squadre si affrontarono per 18 volte senza mai pareggiare (10 vittorie per i madrileni e otto per i blaugrana).

In casa, il Barcellona ha vinto due degli ultimi tre scontri diretti contro il Real Madrid in Liga (1P), il doppio delle vittorie ottenute nelle precedenti sette partite casalinghe contro i Blancos nella competizione (1V, 3N, 3P).

Dopo il successo per 4-3 della scorsa stagione, Hansi Flick può diventare il secondo allenatore del Barcellona nel XXI secolo a vincere le sue prime due partite casalinghe di Liga contro il Real Madrid, dopo Pep Guardiola che ci riuscì nelle prime tre nel 2010.

19:45

Tutto sul Clásico

La supersfida tra la squadra di Flick e quella di Arbeloa, in programma oggi, domenica 10 maggio, andrà in scena davanti ad un Camp Nou tutto pieno. Ecco a che ora e dove seguire la gara in diretta tv e streaming. LEGGI TUTTO.

Camp Nou, Barcellona