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Dove vedere il Clasico Barcellona-Real in tv? Mediaset, Dazn o Sky

La Liga può essere decisa al Camp Nou. Le probabili scelte di Flick e Arbeloa
TagsBarcellonaReal MadridLiga

Al Camp Nou può essere decisa La Liga. Per la prima volta nella storia il campionato spagnolo può essere assegnato nel Clasico. Il Barcellona di Flick, attualmente a undici punti di vantaggio rispetto al Real Madrid secondo, basta un pareggio per festeggiare la vittoria del titolo proprio contro i blancos di Arbeloa, può essere decisa nel Clasico per la prima volta nella storia. In casa Real Madrid la partita è passata in secondo piano nel corso della settimana, in seguito alla rissa tra Valverde e Tchouameni

Barcellona-Real Madrid, l'orario

Il Clasìco Barcellona-Real Madrid è in programma oggi, domenica 10 maggio, alle ore 21:00, al Camp Nou di Barcellona. 

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv

La partita tra il Barcellona e il Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Non solo: sarà possibile vedere la partita anche gratuitamente. Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa anche su Rete4, al canale 4 del digitale terrestre.

 

 

Barcellona-Real Madrid, dove vederla in streaming

Il servizio streaming attivo su DAZN e su Mediaset Infinity. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login. Potrete seguire Barcellona-Real Madrid anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Le probabili formazioni di Flick e Arbeloa

BARCELLONA (4-2-3-1):  J.Garcia; Koundé, Cubarsì, E.Garcia, Cancelo; Gavi, Pedri; Roony, Olmo, Fermin Lopez; Ferran Torres. Allenatore: Flick.  
A disposizione: Szczesny, Casadò, Rashford, Martin, Araujo, Raphinha, Balde, Lewandowski, De Jong, Bernal.
 

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Brahim Diaz, Camavinga, Bellingham, Pitarch; Mbappé, Vinicius. Allenatore: Arbeloa.

A disposizione: Lunin, Mestre, Carreras, Gonzalo, Asencio, Alaba, Palacios, Mastantuono, Tchouameni.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Liga

Al Camp Nou può essere decisa La Liga. Per la prima volta nella storia il campionato spagnolo può essere assegnato nel Clasico. Il Barcellona di Flick, attualmente a undici punti di vantaggio rispetto al Real Madrid secondo, basta un pareggio per festeggiare la vittoria del titolo proprio contro i blancos di Arbeloa, può essere decisa nel Clasico per la prima volta nella storia. In casa Real Madrid la partita è passata in secondo piano nel corso della settimana, in seguito alla rissa tra Valverde e Tchouameni

Barcellona-Real Madrid, l'orario

Il Clasìco Barcellona-Real Madrid è in programma oggi, domenica 10 maggio, alle ore 21:00, al Camp Nou di Barcellona. 

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv

La partita tra il Barcellona e il Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Non solo: sarà possibile vedere la partita anche gratuitamente. Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa anche su Rete4, al canale 4 del digitale terrestre.

 

 

Barcellona-Real Madrid, dove vederla in streaming

Il servizio streaming attivo su DAZN e su Mediaset Infinity. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login. Potrete seguire Barcellona-Real Madrid anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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