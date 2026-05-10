Dove vedere il Clasico Barcellona-Real in tv? Mediaset, Dazn o Sky

Al Camp Nou può essere decisa La Liga. Per la prima volta nella storia il campionato spagnolo può essere assegnato nel Clasico . Il Barcellona di Flick, attualmente a undici punti di vantaggio rispetto al Real Madrid secondo, basta un pareggio per festeggiare la vittoria del titolo proprio contro i blancos di Arbeloa , può essere decisa nel Clasico per la prima volta nella storia. In casa Real Madrid la partita è passata in secondo piano nel corso della settimana, in seguito alla rissa tra Valverde e Tchouameni .

Barcellona-Real Madrid, l'orario

Il Clasìco Barcellona-Real Madrid è in programma oggi, domenica 10 maggio, alle ore 21:00, al Camp Nou di Barcellona.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv

La partita tra il Barcellona e il Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Non solo: sarà possibile vedere la partita anche gratuitamente. Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa anche su Rete4, al canale 4 del digitale terrestre.

Barcellona-Real Madrid, dove vederla in streaming

Il servizio streaming attivo su DAZN e su Mediaset Infinity. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login. Potrete seguire Barcellona-Real Madrid anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.