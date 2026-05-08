Rissa Valverde-Tchouaméni, il Real Madrid opta per una maxi multa

Caso Valverde-Tchouaméni, la nota ufficiale del Real Madrid

Questa la nota ufficiale del Real Madrid: "Il Real Madrid CF - si legge - comunica che, a seguito degli eventi che hanno portato ieri all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dei nostri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, entrambi sono comparsi oggi dinanzi all'incaricato del caso. Durante l'apparizione, i giocatori hanno espresso il loro profondo rammarico per l'accaduto e si sono scusati a vicenda. Si sono inoltre scusati con il club, i compagni di squadra, lo staff tecnico e i tifosi, e si sono entrambi resi disponibili al Real Madrid ad accettare qualsiasi sanzione il club ritenga opportuna. Alla luce di queste circostanze, il Real Madrid ha deciso di imporre una sanzione pecuniaria di cinquecentomila euro a ciascun giocatore, chiudendo così le relative procedure interne".