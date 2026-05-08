Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 8 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Rissa Valverde-Tchouaméni, il Real Madrid opta per una maxi multa

I blancos hanno chiuso così il caso che ha visto coinvolti i due centrocampisti, a due giorni dal Clasico di Barcellona
2 min
TagsReal MadridValverdeTchouameni
Real Madrid

Real Madrid

Tutte le notizie sulla squadra

Il Real Madrid chiude il caso Valverde-Tchouaméni a due giorni dalla super sfida di Barcellona, dopo la rissa che ha sconvolto l'ambiente di Valdebebas. Una volta aperto un procedimento disciplinare, il club si è visto arrivare le scuse formali dei due calciatori formali, per poi archiviare la vicenda con una maxi multa.

 

Caso Valverde-Tchouaméni, la nota ufficiale del Real Madrid

Questa la nota ufficiale del Real Madrid: "Il Real Madrid CF - si legge - comunica che, a seguito degli eventi che hanno portato ieri all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dei nostri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, entrambi sono comparsi oggi dinanzi all'incaricato del caso. Durante l'apparizione, i giocatori hanno espresso il loro profondo rammarico per l'accaduto e si sono scusati a vicenda. Si sono inoltre scusati con il club, i compagni di squadra, lo staff tecnico e i tifosi, e si sono entrambi resi disponibili al Real Madrid ad accettare qualsiasi sanzione il club ritenga opportuna. Alla luce di queste circostanze, il Real Madrid ha deciso di imporre una sanzione pecuniaria di cinquecentomila euro a ciascun giocatore, chiudendo così le relative procedure interne".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Real Madrid

Da non perdere

Dalla Spagna: "Vinicius spia di Arbeloa"Caos Valverde-Tchouameni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS