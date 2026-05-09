Arbeloa a caccia del "traditore" del Real Madrid. Poi racconta: "Un mio compagno usò una mazza da golf per..."

"Avevo un compagno di squadra che ne ha colpito un altro con una mazza da golf. Per me, la cosa più grave è che ciò che accade nello spogliatoio del Real Madrid deve rimanere nello spogliatoio del Real Madrid. Che cose accadute nello spogliatoio vengano divulgate è, per me, un tradimento e un atto di slealtà nei confronti del Real Madrid, Ma non lavoro per la CIA e non accuso nessuno". Così Alvaro Arbeloa prima di Barcellona-Real Madrid , gara valida per la trentacinquesima della Liga . Un Clasico al quale le Merengues arrivano dopo il clamore mediatico suscitato dalla rissa tra Valverde e Tchouaméni .

Arbeloa: "Non ho intenzione di umilare pubblicamente Valverde e Tchouaméni"

Una vicenda che gli costata una multa di 500mila euro a testa ai due centrocampisti: "Sono molto orgoglioso della risolutezza, della rapidità e della trasparenza del club. E del fatto che i giocatori abbiano riconosciuto il loro errore, espresso il loro rammarico e chiesto scusa ai tifosi, allo spogliatoio e al club. Questo mi basta. Non ho intenzione di umiliarli pubblicamente perché nessuno dei due lo merita, considerando quello che hanno fatto per questo club negli ultimi anni".

Real Madrid, Arbeloa: "Spogliatoio molto sano, si stanno dicendo un sacco di bugie"

A spada tratta la difesa dei suoi giocatori: "Lo spogliatoio molto sano. E non permetterò che questo episodio venga usato per mettere in discussione la loro professionalità. Si stanno dicendo un sacco di bugie. È assolutamente falso che non siano professionali e che anche solo uno di loro possa avermi mancato di rispetto. Mbappé è andato via dall'allenamento ridendo? Si stanno estrapolando le cose dal contesto".

Arbeloa: "Sono il principale responsabile di una stagione non all'altezza"

Arbeloa ha concluso parlando delle difficoltà del Real Madrid: "La frustrazione e la rabbia possono portare a situazioni indesiderate. Ma ora concentriamoci sulla partita. È su questo che dobbiamo concentrarci adesso. Sono il principale responsabile del fatto che la stagione non sia stata all'altezza. Ma il gruppo è pronto per tornare a vincere".