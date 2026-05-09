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sabato 9 maggio 2026
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Arbeloa a caccia del "traditore" del Real Madrid. Poi racconta: "Un mio compagno usò una mazza da golf per..."

Il tecnico dei Blancos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Camp Nou contro il Barcellona dopo la clamorosa rissa tra Valverde e Tchouaméni
4 min
TagsValverdeTchouameniArbeloa
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"Avevo un compagno di squadra che ne ha colpito un altro con una mazza da golf. Per me, la cosa più grave è che ciò che accade nello spogliatoio del Real Madrid deve rimanere nello spogliatoio del Real Madrid. Che cose accadute nello spogliatoio vengano divulgate è, per me, un tradimento e un atto di slealtà nei confronti del Real Madrid, Ma non lavoro per la CIA e non accuso nessuno". Così Alvaro Arbeloa prima di Barcellona-Real Madrid, gara valida per la trentacinquesima della Liga. Un Clasico al quale le Merengues arrivano dopo il clamore mediatico suscitato dalla rissa tra Valverde e Tchouaméni.

Arbeloa: "Non ho intenzione di umilare pubblicamente Valverde e Tchouaméni"

Una vicenda che gli costata una multa di 500mila euro a testa ai due centrocampisti: "Sono molto orgoglioso della risolutezza, della rapidità e della trasparenza del club. E del fatto che i giocatori abbiano riconosciuto il loro errore, espresso il loro rammarico e chiesto scusa ai tifosi, allo spogliatoio e al club. Questo mi basta. Non ho intenzione di umiliarli pubblicamente perché nessuno dei due lo merita, considerando quello che hanno fatto per questo club negli ultimi anni".

Real Madrid, Arbeloa: "Spogliatoio molto sano, si stanno dicendo un sacco di bugie"

A spada tratta la difesa dei suoi giocatori: "Lo spogliatoio molto sano. E non permetterò che questo episodio venga usato per mettere in discussione la loro professionalità. Si stanno dicendo un sacco di bugie. È assolutamente falso che non siano professionali e che anche solo uno di loro possa avermi mancato di rispetto. Mbappé è andato via dall'allenamento ridendo? Si stanno estrapolando le cose dal contesto".

Arbeloa: "Sono il principale responsabile di una stagione non all'altezza"

Arbeloa ha concluso parlando delle difficoltà del Real Madrid: "La frustrazione e la rabbia possono portare a situazioni indesiderate. Ma ora concentriamoci sulla partita. È su questo che dobbiamo concentrarci adesso. Sono il principale responsabile del fatto che la stagione non sia stata all'altezza. Ma il gruppo è pronto per tornare a vincere".

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