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Clamoroso dalla Spagna: "Bufera Real Madrid, lite tra Valverde e Tchouaméni. Si corre in ospedale"© Getty Images

Clamoroso dalla Spagna: "Bufera Real Madrid, lite tra Valverde e Tchouaméni. Si corre in ospedale"

Altissima tensione a Valdebebas dopo la rissa tra i due nell'allenamento di mercoledì: la ricostruzione
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TagsReal MadridValverdeTchouameni
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Altissima tensione in casa Real Madrid. Il quotidiano spagnolo Marca nella giornata di mercoledì aveva parlato di un pesante faccia a faccia tra Valverde e Tchouaméni, che sarebbero arrivati a un duro scontro fisico durante e dopo l'allenamento. Tutto sarebbe stato scatenato da un mancato saluto dell'uruguaiano a Tchouaméni, si sarebbe rifiutato di stringergli la mano. Episodio che ha dato vita a una sessione di allenamento molto tesa, sfociata poi in una rissa nello spogliatoio dopo la seduta. Stando a quanto riportato giovedì da Marca, dopo la violenta rissa, Valverde sarebbe stato ricoverato in ospedale.

"Valverde in ospedale dopo una rissa con Tchouaméni"

Nello scontro tra i due compagni del Real Madrid, involontariamente e non a causa di un colpo di Tchouaméni, Valverde avrebbe riportato una grave contusione che ha provocato un taglio e ha richiesto il ricovero in ospedale e l'applicazione dei punti di sutura. Le fonti a cui fa riferimento il portale spagnolo parlano di contrasti molto duri di Valverde, ma non solo, durante l'allenamento, ai danni Tchouaméni che poi ha perso le staffe. Le stesse fonti che parlano di un evento mai visto nel centro sportivo del Real Madrid, "il più grave mai visto a Valdebebas"

Provvedimento disciplinare contro Valverde e Tchouaméni

Subito dopo quanto successo negli spogliatoi, la società ha subito convocato una riunione d'emergenza pochi minuti dopo la rissa. Riunione alla quale ha partecipato anche il direttore generale del Real José Ángel Sánchez. Un comportamento da parte di entrambi che non può passare inosservato e per il quale il Real Madrid ha deciso di aprire un procedimento disciplinare nei confronti di entrambi. Nessun giocatore dei Blancos ha lasciato Valdebebas durante questa riunione d'emergenza. L'obiettivo era quello di far concludere i problemi che si aggirano a Valdebebas già da inizio stagione che hanno portato all'escalation di tensione tra Valverde e Tchouaméni. 

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