Barcellona-Real Madrid, dove e a che ora vedere il Clasico in tv? Mediaset, Dazn o Sky

La Liga può essere decisa nel Clasico per la prima volta nella storia. Il Barcellona di Flick ospita al Camp Nou un Real Madrid reduce da una settimana nella quale la partita è passata in secondo piano in seguito alla rissa tra Valverde e Tchouameni . Ai blaugrana basta un punto per coronarsi campioni di Spagna, mantenendo in quel caso il divario dai blancos di 11 punti, irraggiungibile con tre gare rimaste da giocare .

Barcellona-Real Madrid, l'orario

Barcellona-Real Madrid è in programma domenica 10 maggio, alle ore 21:00, al Camp Nou di Barcellona.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv

Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare le app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. La partita sarà trasmessa anche in chiaro gratuitamente su Rete4, al canale 4 del digitale terrestre.

Barcellona-Real Madrid, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e su Mediaset Infinity. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login. Potrete seguire Barcellona-Real Madrid anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.