Dalla Spagna: "Vinicius è la spia di Arbeloa nello spogliatoio del Real"

Un avvicinamento al Clasico così caotico è forse un caso più unico che raro per il Real Madrid . In vista della sfida tra le due grandi di Spagna, che per la prima volta nella storia del campionato può decidere direttamente il titolo in direzione Barcellona , i Blancos stanno vivendo attimi di altissima tensione . Una stagione iniziata come sempre con alte aspettative, ma che sta deludendo sotto tutti i punti di vista, sia di risultati ma soprattutto a livello comportamentale . La lite tra Valverde e Tchouameni , che l'uruguaiano ha sminuito ma per la quale è finito in ospedale , è solamente la punta dell'iceberg della valanga che il Real si sta portando dall'addio di Xabi Alonso e l'arrivo di Arbeloa , che ora è finito sul banco degli imputati.

L'indiscrezione dalla Spagna: "Arbeloa ha una spia ed è Vinicius"

Come con Xabi, lo spogliatoio non è riuscito a creare un feeling con Arbeloa, fatta eccezione per pochissimi giocatori che sono diventati intoccabili nonostante le prestazioni e gli atteggiamenti non fossero sempre all'altezza del club, come Vinicius. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, i due avrebbero sviluppato un rapporto profondo, tanto che il brasiliano da quando è arrivato rbeloa non ha mai saltato una partita, tolta quella contro il Valencia per somma di ammonizioni. Un rapporto però bilaterale perché, secondo la stampa spagnola, il brasiliano sarebbe la "spia" di Arbeloa all'interno dello spogliatoio. Stando alle ricostruzioni, Vinicius gli racconterebbe tutto quello che succede nello spogliatoio quando l'allenatore non c'è. Un atteggiamento che avrebbe aumentato l'indisponenza dello spogliatoio del Real nei confronti di Vinicius e di Arbeloa.

Arbeloa e l'atteggiamento indifferente nella rissa Valverde-Tchouameni

Le percentuali che l'allenatore rimanga sulla panchina dei Blancos anche nella prossima stagione sono molto basse. Quanto successo negli ultimi giorni è gravissimo, con il gruppo che ormai è completamente diviso, sciolto a interessi personali e Arbeloa inerme. Mundo Deportivo ha raccontato anche un episodio che sarebbe stato nervalgico affinché l'allenatore perdesse le redini del gruppo, e risale proprio alla lite tra Valverde e Tchouameni. Stando alle ricostruzioni, la tensione tra i due è stata palpabile per tutta la durata dell'allenamento, ma Arbeloa non ha fatto niente, è rimasto a guardare senza fare nulla per evitare l'escalation, che pi è avvenuta.