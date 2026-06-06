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Malinovskyi lascia la Serie A: ufficiale il trasferimento al Trabzonspor

Il trequartista ucraino era svincolato dopo l'esperienza al Genoa. Ha firmato un contratto triennale
2 min
TagsGenoaCalciomercatoTrabzonspor

Il calcio turco accoglie un altro ormai ex protagonista della Serie A. Mentre il Besiktas ha scelto di affidare a Italiano la panchina, il Trabzonspor a centrocampo ha scelto Ruslan Malinovskyi. Attraverso un comunicato ufficiale il club ha annunciato l'arrivo del trequartista ucraino classe 1993, svincolato dopo il termine del proprio contratto con il Genoa.

Contratto triennale per Malinovskyi

Dopo un triennio trascorso con la maglia rossoblù del Genoa, Malinovskyi ha deciso di proseguire la propria carriera in Turchia. Al Trabzonspor, che ha chiuso il campionato al terzo posto, qualificandosi così ai preliminari di Europa League. Il trequartista ucraino ha firmato un contratto triennale con il suo nuovo club. 

 

Malinovskyi lascia la Serie A: i numeri

Ruslan Malinovskyi lascia così la Serie A dopo le esperienze all'Atalanta e al Genoa (nel mezzo, la stagione al Marsiglia). In totale, il trequartista ucraino è sceso in campo 186 volte, segnando 33 gol e servendo 30 assist. Nell'ultimo campionato, sei i gol segnati e tre gli assist forniti in 24 gare.

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