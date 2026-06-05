Italiano verso Istanbul: le prime immagini con la sciarpa del Besiktas

Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas . L'annuncio è stato dato dallo stesso club turco, il quale ha pubblicato sui propri profili social le immagini dell'ex tecnico del Bologna che, intento a prendere l'aereo per Istanbul, mostra la sciarpa del club.

Il comunicato del Besiktas

Come consuetudine in Turchia, il Besiktas ha rilasciato un comunicato con cui ha annunciato "l'inizio delle trattative": "Il Beşiktaş Futbol A.Ş. ha comunicato alla Piattaforma di Informazione Pubblica (KAP) di aver avviato le trattative con Vincenzo Italiano per affidargli l'incarico di allenatore della Prima Squadra". Subito una nuova avventura per il tecnico, a una settimana dal comunicato della risoluzione consensuale con il Bologna.

Esperienza all'estero per Italiano

Nonostante Italiano avesse sempre lasciato intendere di non considerare una priorità un'esperienza all'estero, la proposta arrivata da Istanbul è stata ritenuta troppo importante per non essere presa in considerazione. L'ex tecnico rossoblù andrà a guadagnare circa il doppio rispetto al suo ultimo contratto. La proposta, infatti, è di un biennale a 6 milioni di euro. Per Vincenzo Italiano si tratta della prima esperienza fuori dall'Italia in carriera.