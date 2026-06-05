Italiano si prende il Besiktas: 6 milioni l’anno più bonus per due stagioni

Vincenzo Italiano si è convinto e ora è pronto per cominciare la sua prima esperienza da allenatore all'estero . Diventerà la nuova guida tecnica del Besiktas . Il club turco gli ha proposto un contratto biennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus . E così è stata raggiunta rapidamente l'intesa. L'investimento economico importante racconta di quanto il Besiktas abbia voluto puntare forte su Italiano per rilanciare le proprie ambizioni.

Scelta

La decisione è maturata nel giro di pochi giorni. Italiano aveva sempre lasciato intendere di non considerare una priorità un'esperienza lontano dall'Italia, ma la proposta arrivata da Istanbul è stata ritenuta troppo importante per non essere presa in considerazione. L'ex tecnico rossoblù andrà a guadagnare circa il doppio rispetto al suo ultimo contratto. I contatti si sono intensificati rapidamente e la convinzione reciproca è cresciuta dopo l'incontro delle scorse ore. Alla fine il progetto tecnico, il prestigio della società e la possibilità di giocarsi i preliminari di Europa League hanno fatto la differenza.

Progetto

Il Besiktas ha individuato in Italiano l'uomo giusto per costruire una squadra riconoscibile e competitiva. Negli ultimi anni il tecnico ha dimostrato di saper dare identità alle proprie formazioni attraverso un calcio aggressivo, moderno e propositivo. Pressione alta, intensità, coraggio e ricerca costante del gioco sono caratteristiche che hanno convinto la dirigenza turca. A Istanbul c'è la volontà di tornare stabilmente ai vertici del calcio turco e di avere un ruolo da protagonista anche in Europa. Per questo la scelta è ricaduta su un allenatore che ha costruito la propria reputazione valorizzando gruppi e idee di gioco.

Europa

Uno dei primi obiettivi sarà superare i preliminari di Europa League. La stagione del Besiktas inizierà presto e non concederà molto tempo per gli esperimenti. Italiano dovrà entrare immediatamente nella nuova realtà, conoscere ambiente e giocatori e preparare una squadra pronta a competere fin dalle prime settimane. A Bologna ebbe lo stesso compito.

Prima volta

Per Italiano sarà, però, la prima esperienza all'estero da allenatore. Un passaggio significativo in una carriera costruita con pazienza e risultati; una carriera partita dalla gavetta. Cambieranno il campionato, la lingua e il contesto, ma non l'ambizione che lo ha accompagnato nel suo percorso di crescita.

Fascino

Il feeling però è già nato. Il calcio turco continua a guardare con interesse agli allenatori italiani. La reputazione della nostra scuola resta altissima e il nome di Italiano conferma una tendenza che negli ultimi anni si è consolidata. Il Besiktas ha scelto idee, personalità e metodo. Italiano ha scelto una nuova avventura. Dopo Bologna, il futuro di Vincenzo Italiano sarà in Turchia.