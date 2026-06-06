Italiano: "Besiktas un progetto ambizioso, esattamente come me". E sul mercato...

Un altro Vincenzo alla conquista della Turchia. Mentre Montella prepara la nazionale in vista del Mondiale ("È un caro amico, farò il tifo per lui e quando sarà più tranquillo magari ci incontreremo"), Italiano sbarca a Istanbul per diventare il nuovo allenatore del Besiktas. Contratto biennale per l'ormai ex tecnico del Bologna (nella foto con gli agenti Francesco Caliandro e Diego Nappi, a destra, durante la presentazione), pronto per quella che sarà la sua prima avventura all'estero. "Ringrazio il presidente e la dirigenza perché stanno dando a me e al mio staff un'opportunità bellissima, quella di confrontarci in una società grandiosa. Li ringrazio per la fiducia, per le parole che hanno speso per me sin dal primo incontro. È molto importante per un allenatore sentirsi apprezzato, fortemente voluto, c'è la volontà di fare grandi cose. Io come la società sono molto ambizioso, sposare questo progetto è stato facile, per le persone che ci sono e per il progetto tecnico che c'è - le prime parole in conferenza stampa di Italiano -. È da un bel po' che avevo questa idea di provare nuove esperienze, soprattutto con squadre ambiziose, che hanno voglia di rivalsa, come il Besiktas. E quando hanno iniziato a parlarmi di voglia di vincere, di tornare a essere grandi, di tornare a essere un club competitivo, sono rimasto colpito. Quando vieni apprezzato e cercato in questo modo, per un allenatore è un motivo d'orgoglio. Quello che più conta e importa è sentirsi voluti e apprezzati, per me è impagabile".