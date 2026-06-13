Ufficiale, Mancini lascia l'Al Sadd: ora è libero per diventare ct della Nazionale

Mancini saluta l'Al Sadd: "Grazie a tutti, sarete sempre nel mio cuore"

Questo il messaggio social di Roberto Mancini: "Ciao a tutti, faccio questo video per ringraziare tutti i tifosi dell’Al-Sadd che ci hanno supportato durante l’anno e che ci hanno permesso di recuperare tante posizioni fino a vincere il campionato. Grazie al club e ai suoi direttori per aver aiutato me e il mio staff a integrarci. Grazie ai miei giocatori fantastici, sia in campo che fuori, e per aver sempre dato tutto per la squadra. E infine, - aggiunge l'ex ct azzurro - in bocca al lupo anche alla nazionale del Qatar, che oggi inizia il suo percorso al mondiale. Grazie mille, sarete sempre nel mio cuore".