Mancini dribbla tutti sul suo futuro: "Io ct dell'Italia? Scusate ma devo andare a cena"

Nessuna apertura, nessuna smentita e soprattutto nessun indizio sul futuro. Ospite allo stadio Del Conero di Ancona in occasione di “Derby - la Giornata del Calcio Anconitano”, manifestazione dedicata allo sport e all’inclusione, Roberto Mancini ha preferito non sbilanciarsi sulle indiscrezioni che lo vorrebbero nuovamente accostato alla panchina della Nazionale italiana. Alla domanda dei giornalisti su un eventuale ritorno alla guida degli Azzurri, l’ex commissario tecnico ha infatti risposto con una battuta che ha chiuso rapidamente l’argomento: “Io adesso devo andare a cena...”. Una frase che non lascia spazio a interpretazioni e che conferma la volontà dell’allenatore marchigiano di non alimentare le speculazioni sul proprio futuro professionale.