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Mancini dribbla tutti sul suo futuro: "Io ct dell'Italia? Scusate ma devo andare a cena"

L’allenatore evita di commentare le voci su un possibile ritorno in panchina e si concentra sul recente successo ottenuto in Qatar
2 min
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Nessuna apertura, nessuna smentita e soprattutto nessun indizio sul futuro. Ospite allo stadio Del Conero di Ancona in occasione di “Derby - la Giornata del Calcio Anconitano”, manifestazione dedicata allo sport e all’inclusione, Roberto Mancini ha preferito non sbilanciarsi sulle indiscrezioni che lo vorrebbero nuovamente accostato alla panchina della Nazionale italiana. Alla domanda dei giornalisti su un eventuale ritorno alla guida degli Azzurri, l’ex commissario tecnico ha infatti risposto con una battuta che ha chiuso rapidamente l’argomento: “Io adesso devo andare a cena...”. Una frase che non lascia spazio a interpretazioni e che conferma la volontà dell’allenatore marchigiano di non alimentare le speculazioni sul proprio futuro professionale.

Il successo in Qatar con l’Al Sadd

Mancini ha invece parlato della recente esperienza in Qatar, culminata con la vittoria del campionato alla guida dell’Al Sadd. Un traguardo che l’ex ct della Nazionale considera tutt’altro che scontato. “Credo che vincere sia sempre difficile per qualsiasi campionato, anche se alleni squadre magari di spessore, non è mai semplice vincere. Quindi quando si riesce, vuol dire che è stato fatto un buon lavoro, credo sia alla base quando inizi”.

 

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