Bundesliga, il Friburgo di Grifo crolla con l'Eintracht. Kostic in gol

FRIBURGO (GERMANIA) - Con i gol di Kostic e Lindstrom, l'Eintracht Francoforte si impone sul campo del Friburgo e guadagna tre punti importanti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Niente da fare per Grifo e compagni, che nella ripresa, soprattutto con Gunter, sfiorano il gol che avrebbe riaperto la gara. Il match si decide nei minuti finali della prima frazione. Gli ospiti sbloccano il risultato al 34' con Lindstrom e raddoppiano dieci minuti più tardi con Kostic. L'esterno, sogno proibito della Lazio nel meracto estivo, calcia una punizione perfetta dal limite dell'area. Nel secondo tempo i padroni di casa attaccano, ma non sfondano. L'Eintracht si impone 2-0.