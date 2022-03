Bundesliga, il Leverkusen rallenta il Bayern: Atalanta avvisata

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Rallenta il suo cammino in vetta alla Bundesliga, il Bayern Monaco che pareggia per 1-1 con il Leverkusen. Allungano di un solo un punto gli uomini di Naglesmann che non approfittano totalmente del rinvio del'incontro del Dortmund, causa positività nel gruppo squadra del Mainz, portandosi a +9. Gara aperta da Sule al 18' e rimessa in equilibrio al 36' dallo sfortunato autogol di Muller. Dopo un buon primo tempo, nella ripresa accade poco o nulla e il risultato non cambia. Le Aspirine restano così al terzo posto e si preparano per affrontare l'Atalanta nella gara di andata degli ottavi di Europa League.