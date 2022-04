Bayern con 12 giocatori in campo: respinto il reclamo del Friburgo

BERLINO (Germania) - Il tribunale sportivo della Federcalcio tedesca (Dfb) ha respinto il ricorso del Friburgo, che aveva chiesto la sconfitta per 3-0 a tavolino per il Bayern Monaco, che nella partita di Bundesliga di sabato scorso - vinta 4-1 dai bavaresi - aveva giocato per una ventina di secondi con 12 uomini in campo. I giudici hanno stabilito, infatti, che la squadra di Nagelsmann non è stata responsabile dell'errore, causato invece dagli ufficiali di gara durante una sostituzione. Grazie a questa decisione, il Bayern capolista mantiene un vantaggio di nove punti sulla seconda ed è a un passo dal decimo titolo tedesco consecutivo.