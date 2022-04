Incredibile Bayern Monaco: gioca in 12 contro il Friburgo e ora rischia!

FRIBURGO (Germania) - Ha del clamoroso quanto accaduto nei minuti finali del match vinto 4-1 dal Bayern Monaco sul campo del Friburgo: all'86' infatti, nonostante fosse stato sostituito, Coman ha toccato nuovamente il pallone, l'arbitro Christian Dingert se ne è accorto e ha così consultato il Var per verificare eventuali irregolarità. I bavaresi hanno effettivamente giocato in 12 uomini per circa 30 secondi, come si vede chiaramente nella foto del nostro articolo . Il nodo adesso è l'interpretazione del regolamento per capire a chi attribuire l'errore: se, come afferma la stampa tedesca, dovesse configurarsi un comportamento colposo della panchina del Bayern, la sconfitta a tavolino sarebbe certa per la squadra di Nagelsmann. Qualora invece dovesse trattarsi di un errore tecnico dell'arbitro Dingert, il match andrebbe ripetuto dall'inizio, come se non fosse mai stato giocato. Il regolamento della Bundesliga, all' articolo 17, paragrafo 4, recita: "Se un calciatore gioca una partita o una parte di essa senza esserne abilitato, la squadra che ha utilizzato l'atleta deve essere sanzionata con il 2-0 a tavolino, a meno che la partita non termini prima che l'arbitro si accorga dell'inidoneità del calciatore".

Nella 28ª giornata di Bundesliga il Bayern Monaco ringrazia il rientrante Goretzka (assente da dicembre per infortunio), Gnabry, Coman e Sabitzer e batte 4-1 in trasferta il Friburgo di Vincenzo Grifo. Nel primo tempo i bavaresi comandano il gioco, ma il portiere avversario Flekken è bravo prima su Goretzka, poi sull'ex Juve Coman e su Sané, tenendo il risultato inchiodato sullo 0-0. In avvio di ripresa è Muller a trovarsi di fronte all'estremo difensore olandese, ma perde l'equilibrio e vanifica lo splendido assist di di Goretzka. Sono le prove del gol, che arriva al 57': è proprio Goretzka (in gol anche all'andata) a regalare il vantaggio ai bavaresi. Flekken vanifica tutto il buono fatto sinora con un'uscita illogica che termina franando su un compagno e permettendo al centrocampista di Nagelsmann di segnare di testa indisturbato. Al 62' però Petersen, appena entrato e al primo pallone toccato, regala il pari al Friburgo: bravo il 33enne tedesco a girare in rete di sinistro un preciso assist di Gunter in area. La legge del "primo pallone toccato=gol" si rinnova al 71', quando Nagelsmann mette nella mischia Gnabry che impiega un minuto per regalare il nuovo vantaggio al Bayern: servito in area, mette a sedere due difensori e di sinistro manda il pallone all'angolino: 11° gol in campionato per l'esterno 26enne. C'è anche il tempo del tris e del poker bavarese, firmati da Coman all'82' e da Sabitzer al 96': bravo l'ex bianconero a freddare di destro il portiere sfruttando un lancio lungo di Upamecano, mentre l'austriaco finalizza un'azione di contropiede con un tap-in servito da Gnabry. Un successo che consente ai bavaresi di portarsi a 66 punti, momentaneamente a +9 dal Borussia Dortmund secondo. Resta quinto invece il Friburgo, a pari merito col Lipsia. Resta il giallo dell'ultima doppia sostituzione dei bavaresi a mettere a rischio il successo dei ragazzi di Nagelsmann.

Il Bayer Leverkusen batte 2-1 l'Hertha Berlino, pari dell'Eintracht

Il Bayer Leverkusen si conferma al primo posto e mette nei guai l'Hertha Berlino: le "aspirine" vincono 2-1 e salgono a 51 punti: succede tutto nel primo tempo alla Bay Arena, dove i padroni di casa passano in vantaggio con Alario, che al 35' finalizza al meglio un assist di Diaby, e raddoppiano cinque minuti dopo con Bellarabi, servito in area ancora dal centrocampista francese di Seoane. Prima del riposo, l'Hertha accorcia le distanze grazie a Darida, che batte in area Hradecky su assist di Mittelstadt: non basta però ai berlinesi, che restano penultimi a 26 punti. Finisce invece 0-0 il match fra l'Eintracht Francoforte e il Greuther Furth: i padroni di casa, con l'ex Milan Hauge in panchina, giocano un match votato all'attacco ma nè Borré (sostituito nel primo tempo per infortunio) nè il collega di reparto Lindstrom sono precisi sotto porta. Nel secondo tempo è Paciencia a provarci con insistenza, ma la difesa degli ospiti regge fino al 90':

Hoffenheim ko in casa col Bochum, 1-1 fra Arminia e Stoccarda

Colpo esterno del Bochum, che dopo due sconfitte di fila vince 2-1 sul campo dell'Hoffenheim settimo in classifica: è un gran tiro dalla distanza del giapponese Asano a regalare il vantaggio agli ospiti agli ospit al 18': per l'ex Partizan Belgrado è il secondo gol in Bundesliga. Al 54' però una perla di Raum regala il pari ai padroni di casa: bravo il centrocampista tedesco a battere il portiere con un gran tiro a girare dal limite dell'area. Tre minuti dopo, però, arriva il nuovo vantaggio del Bochum firmato ancora da Asano, che dopo un'azione personale si ritrova a tu per tu col portiere e lo batte per la seconda volta. Finisce in parità invece lo scontro salvezza fra Arminia Bielefeld e Stoccarda: la squadra di Matarazzo va in vantaggio al 25' grazie al calcio di rigore messo a segno dall'austriaco Kalajdzic, ma nel secondo tempo il padroni di casa trovano il gol del pari grazie a Kruger, che di testa batte Muller.

