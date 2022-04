Bundesliga, delude l'Union Berlino: solo un pari con il Fürth

Union e Greuther si dividono la posta

L'Union Berlino, tra le cui fila manca Andreas Schafer (vecchia conoscenza dell'Under 19 di Chievo e Genoa) si affida all'attaccante nigeriano Awoniyi; il Furth gia retrocesso non vuole sfigurare e schiera dal 1' la stella Hrgota e l'italo-tedesco Asta. Dopo un'iniziale fase di studio, il Greuther Fürth preme sull'acceleratore e dopo aver colpito una traversa con Raschl al 17' passa meritatamente in vantaggio al minuto 33. Lo svedese Branimir Hrgota - al nono gol stagionale in Bundesliga - gela lo Stadion Försterei con una conclusione mancina e di prima intenzione che si infila sotto l'incrocio e non lascia scampo a Ronnow. L'Union accusa il colpo ma nella ripresa trova il pareggio con Michel: entrato due minuti prima al posto dell'abulico Giesselmann, l'attaccante classe '90 sfrutta un errore della retroguardia degli ospiti e riporta il match in parità. L'Union attacca a testa bassa ma il risultato non cambia più. Delusione per i biancorossi berlinesi che salgono a quota 51 punti e rischiano di essere sorpassati dal Colonia che gioca domani ad Augusta. Il retrocesso Greuther Fürth avverte tutti in questo finale di campionato: non ci si saranno tappeti rossi per gli avversari.

